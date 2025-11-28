În clasamentul Superligii României, formația dirijată de Elias Charalambous se situează pe poziția a 10-a cu 21 de puncte, iar în Europa League se află pe locul 31 cu doar trei puncte.



Joi seară, FCSB a pierdut cu Steaua Roșie la Belgrad, scor 0-1, în superioritate numerică. Gigi Becali, patronul lui FCSB, a criticat mai mulți jucători, dar nu și pe Daniel Bîrligea.



Gigi Becali, reverență în fața unui jucător de la FCSB: ”Își dă viața pe teren, dar nu are cu cine! Sunt mulțumit de el”



Finanțatorul roș-albaștrilor a evidențiat că e mulțumit de maniera în care atacantul evoluează, chiar dacă echipa scârțâie. Gigi Becali l-a adus pe Bîrligea în urmă cu mai bine de un an de la CFR Cluj pentru 2 milioane de euro.



”Mie îmi pare rău de Bîrligea. Dacă echipa nu joacă, el nu mai e mulțumit de el, dar eu sunt mulțumit. El își dă viața, dar dacă nu are cu cine... Dacă era ceva, îmi spuneau (n.r.legat de accidentare)”, a spus Gigi Becali la televiziunea Digi Sport.



Bîrligea a fost integralist cu Steaua Roșie, iar la capătul celor 90 de minute, portalul de specialitate FlashScore l-a notat pe atacantul grupării roș-albastre cu 5,7.



Ce urmează pentru FCSB



Pentru FCSB urmează meciul cu Farul Constanța de duminică seară, de la ora 20:30, din cadrul etapei #18 din sezonul regulat. Confruntarea va putea fi urmărită în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.

