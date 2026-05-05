În Superliga României, ecuația calificării în cupele europene pare, în mare parte, rezolvată. Universitatea Craiova, U Cluj și CFR Cluj ne vor reprezenta sigur în competițiile organizate de UEFA, urmând ca în următoarele săptămâni să aflăm și competițiile în care vor merge, în funcție de clasarea finală, dar și de finala Cupei României.

Rămâne un semn de întrebare cu privire la locul de baraj pentru Conference League. Echipa care va încheia play-off-ul pe locul patru (Dinamo sau Rapid) va disputa un meci, pe teren propriu, cu o echipă din play-out (FCSB, FC Botoșani sau Csikszereda) pentru ultimul loc de Europa.

România, toate semnele pentru un an de coșmar în Europa

În cazul în care Dinamo sau Rapid vor merge în a treia competiție organizată de UEFA, acestea vor avea șanse mici în preliminarii, ținând cont că și-au pierdut coeficientul în anii de absență de pe scena europeană. Mai exact, nu vor fi în urna capilor de serie nici măcar în primele tururi preliminare.

La fel se va întâmpla și cu U Cluj, care a evoluat în cupele europene în sezonul precedent, fiind eliminată încă din turul doi preliminar al Conference League. CFR Cluj, în schimb, este ajutată de coeficientul acumulat în ultimii ani, cu Dan Petrescu antrenor, și poate fi cap de serie în toate tururile preliminare din Conference League. În Europa League, însă, situația se schimbă și pentru echipa din Gruia.

Universitatea Craiova și-a rotunjit serios coeficientul după ce a intrat în grupele Conference League din acest sezon și, dacă va câștiga titlul, are șanse bune de a fi cap de serie în primul tur preliminar. Din turul doi, situația se va schimba, pentru că vor intra în scenă formații mult mai bine cotate, ca Steaua Roșie Belgrad, Dinamo Zagreb și Slovan Bratislava.

Sezonul european 2025-2026, cu două echipe în grupele Europa League și Conference League (FCSB și Universitatea Craiova), nu ne-a ajutat prea mult în clasamentul coeficienților UEFA. România a ”căzut” pe locul 25, după ce a fost depășită de Ucraina, grație parcursului lui Șahtior Donețk din Conference League.

Polonia și Cipru ne privesc de sus

În timp ce noi rămânem nostalgici după vremurile în care trimiteam o echipă direct în grupele Champions League sau, mai de curând, două în preliminarii, Polonia și Cipru au urcat semnificativ în clasamentul UEFA și au fost recompensați pe măsură.

Sunt două țări care nu se pot lăuda cu un fotbal net superior României, dar nu duc lipsă de rezultate. Polonia, de exemplu, a avut un an cu PATRU echipe în faza principală din Conference League, este pe locul 12 în ”clasamentul care contează” și a primit deja încă un loc de Champions League.

Cipru, de cealaltă parte, cu o echipă pe tabloul Champions League și două în Conference League, a ajuns pe locul 15 și va trimite, începând cu sezonul 2026-2027, ocupanta locului doi în preliminariile UCL.