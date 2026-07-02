Țintă ambițioasă la Dinamo pentru noul sezon. Jucătorul care vrea titlul și cere un fundaș central

Țintă ambițioasă la Dinamo pentru noul sezon. Jucătorul care vrea titlul și cere un fundaș central Superliga
SPORT.RO
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La revenirea din Polonia, fotbaliștii lui Dinamo au vorbit deschis despre lupta pentru campionat.

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Potrivit conducerii, echipa din Ștefan cel Mare țintește o clasare pe podium în stagiunea următoare, după ce în sezonul precedent a terminat pe poziția a patra în play-off și a pierdut finala barajului pentru Conference League în fața celor de la FCSB, scor 1-2. Cu toate acestea, jucătorii au ambiții mai mari sub comanda noului antrenor principal, Nuno Campos.

La sosirea în România, Alexandru Musi a oferit detalii despre perioada de pregătire și despre modul în care lotul se adaptează noilor cerințe tehnico-tactice. „Suntem bucuroși că am revenit după o perioadă lungă de cantonament. Ne-am antrenat bine, am reușit să punem jocul lui Mister la punct și sperăm să facem bine în campionat. Da, eu spun că ne-am obișnuit cu ce ne cere el.

Au fost niște meciuri foarte bune pentru noi, asta e foarte bine. Au venit jucători buni, cred că o să ne ajute, eu zic că vor face treabă. Mai ales că o să jucăm cu doi atacanți, asta o să ne prindă bine. Noi o să avem meciuri dificile la început în campionat, dar trebuie să mergem să luptăm. Dinamo mereu trebuie să-și propună să se bată la campionat”, a zis Musi.

Susținere pentru repatrierea lui Nedelcearu

Pe lângă obiectivele pentru noul sezon, Musi a abordat și subiectul transferurilor. Jucătorul este de părere că o eventuală revenire a fundașului central Ionuț Nedelcearu (30 de ani) la clubul din „Ștefan cel Mare” ar fi un plus.

„Nu sunt eu în măsură să spun dacă mai e nevoie de întăriri, dar oricine o să vină o să fie bine primit. Pentru noi, care suntem o echipă tânără, ar fi foarte bine să vină un jucător ca Nedelcearu. Ne-ar ajuta”, a concluzionat jucătorul lui Dinamo.

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