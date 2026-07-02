Țintă ambițioasă la Dinamo pentru noul sezon. Jucătorul care vrea titlul și cere un fundaș central

Potrivit conducerii, echipa din Ștefan cel Mare țintește o clasare pe podium în stagiunea următoare, după ce în sezonul precedent a terminat pe poziția a patra în play-off și a pierdut finala barajului pentru Conference League în fața celor de la FCSB, scor 1-2. Cu toate acestea, jucătorii au ambiții mai mari sub comanda noului antrenor principal, Nuno Campos.

La sosirea în România, Alexandru Musi a oferit detalii despre perioada de pregătire și despre modul în care lotul se adaptează noilor cerințe tehnico-tactice. „Suntem bucuroși că am revenit după o perioadă lungă de cantonament. Ne-am antrenat bine, am reușit să punem jocul lui Mister la punct și sperăm să facem bine în campionat. Da, eu spun că ne-am obișnuit cu ce ne cere el.

Au fost niște meciuri foarte bune pentru noi, asta e foarte bine. Au venit jucători buni, cred că o să ne ajute, eu zic că vor face treabă. Mai ales că o să jucăm cu doi atacanți, asta o să ne prindă bine. Noi o să avem meciuri dificile la început în campionat, dar trebuie să mergem să luptăm. Dinamo mereu trebuie să-și propună să se bată la campionat”, a zis Musi.