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După semifinala Cupei Mondiale câștigate de Spania împotriva Franței (2-0), o tentativă de spargere a avut loc miercuri dimineață la domiciliul lui Lamine Yamal (19 ani).

Tentativă de spargere la casa lui Lamine Yamal

Poliția și presa catalană, citate de lequipe.fr, au relatat despre faptul că o tentativă de spargere a avut loc miercuri dimineață, la domiciliul lui Lamine Yamal, la doar câteva ore după victoria Spaniei cu 2-0 asupra Franței în semifinalele Cupei Mondiale.

În timp ce forțele de ordine spaniole au confirmat că a existat într-adevăr „o tentativă, fără a dezvălui identitatea proprietarului”, ziarul La Vanguardia a devoalat faptul că este vorba de reședința fotbalistului spaniol.

Detaliile incidentului

Doi indivizi cu glugi au escaladat zidul proprietății, dar, surprinși de agenții de pază ai lui Yamal, au fugit, a relatat ziarul amintit anterior.

Proprietatea lui Lamine Yamal, fotbalistul care a obținut penalty-ul de la primul gol al Spaniei contra Franței, este cunoscută pentru că a aparținut odată fostului jucător al Barcelonei, Gerard Pique, și cântăreței columbiene Shakira, pe vremea când erau un cuplu și locuiau în Catalonia.