Cotat la 100.000 de euro de Transfermarkt, Randrianantenaina evoluează în principal ca extremă dreapta, dar poate acoperi și alte poziții din atac.

Atacantul în vârstă de 25 de ani a semnat cu Gloria Bistrița, aceasta fiind prima experiență din fotbalul european pentru jucătorul african.

Înainte de transferul în România, acesta a trecut pe la El Gouna, în Egipt, dar și prin campionatul din Insula Reunion.

Winger-ul este deja un nume important pentru reprezentativa Madagascarului, pentru care a strâns 25 de selecții și a marcat trei goluri.

Noul atacant al Gloriei Bistrița este coleg la echipa națională cu Hakim Abdallah, fostul atacant de la Dinamo, actual la UTA Arad.

Randrianantenaina a înscris două goluri în preliminariile CM 2026

Fotbalistul a avut un rol important și în preliminariile africane pentru Cupa Mondială din 2026, unde a înscris două goluri, ambele împotriva Republicii Centrafricane.

Madagascar a încheiat grupa de calificare pe locul secund, cu 19 puncte, fiind devansată doar de Ghana, care a terminat cu 25 de puncte.

După cum Sport.ro v-a prezentat aici, Randrianantenaina este un nume lung obișnuit din lotul convocat de Corentin Martins, unde „campioni” din acest punct de vedere sunt Razafindraibeharimihanta, Rafanomezantsoa, Rakotonomenjanahary sau Andrianarimanana.