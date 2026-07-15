OFICIAL Arnaud Randrianantenaina, atacantul cu două goluri în preliminariile CM 2026, a semnat în România!

Arnaud Randrianantenaina, atacantul cu două goluri în preliminariile CM 2026, a semnat în România! Liga 2
SPORT.RO
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Un club din Liga 2 a reușit să obțină semnătura internaționalului din Madagascar Arnaud Randrianantenaina.

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Arnaud RandrianantenainaMadagascarGloria BistritaHakim Abdallah
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Atacantul în vârstă de 25 de ani a semnat cu Gloria Bistrița, aceasta fiind prima experiență din fotbalul european pentru jucătorul african.

Gloria Bistrița l-a adus pe Arnaud Randrianantenaina

Cotat la 100.000 de euro de Transfermarkt, Randrianantenaina evoluează în principal ca extremă dreapta, dar poate acoperi și alte poziții din atac.

Înainte de transferul în România, acesta a trecut pe la El Gouna, în Egipt, dar și prin campionatul din Insula Reunion.

Winger-ul este deja un nume important pentru reprezentativa Madagascarului, pentru care a strâns 25 de selecții și a marcat trei goluri.

Noul atacant al Gloriei Bistrița este coleg la echipa națională cu Hakim Abdallah, fostul atacant de la Dinamo, actual la UTA Arad.

Randrianantenaina a înscris două goluri în preliminariile CM 2026

Fotbalistul a avut un rol important și în preliminariile africane pentru Cupa Mondială din 2026, unde a înscris două goluri, ambele împotriva Republicii Centrafricane.

Madagascar a încheiat grupa de calificare pe locul secund, cu 19 puncte, fiind devansată doar de Ghana, care a terminat cu 25 de puncte.

După cum Sport.ro v-a prezentat aici, Randrianantenaina este un nume lung obișnuit din lotul convocat de Corentin Martins, unde „campioni” din acest punct de vedere sunt Razafindraibeharimihanta, Rafanomezantsoa, Rakotonomenjanahary sau Andrianarimanana.

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