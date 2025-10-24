Ce a spus Zeljko Kopic când a fost întrebat despre play-off după egalul cu FC Argeș

Dinamo a început sus meciul jucat la Mioveni și a deschis scorul prin Boateng în minutul 34, după ce a fost servit perfect de Armstrong.

„Câinii” nu s-au putut bucura foarte mult pentru că Robert Moldoveanu a restabilit egalitatea la doar cinci minute și scorul pauzei a fost 1-1.

Așa a și rămas, pentru că în a doua repriză ambele echipe s-au închis bine.

Zeljko Kopic și-a lăudat adversarul după remiza de la Mioveni

Zeljko Kopic a lăudat jocul defensiv prestat de FC Argeș, mai ales în repriza a doua, în care croatul a punctat faptul că echipa sa nu a avut ocazii clare de a marca.

Antrenorul lui Dinamo a fost întrebat despre play-off, dar a explicat că este prea devreme să vorbească despre acest aspect.

