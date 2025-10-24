Ce a spus Zeljko Kopic când a fost întrebat despre play-off după egalul cu FC Argeș

Dinamo a început sus meciul jucat la Mioveni și a deschis scorul prin Boateng în minutul 34, după ce a fost servit perfect de Armstrong.
„Câinii” nu s-au putut bucura foarte mult pentru că Robert Moldoveanu a restabilit egalitatea la doar cinci minute și scorul pauzei a fost 1-1.
Așa a și rămas, pentru că în a doua repriză ambele echipe s-au închis bine.
Zeljko Kopic și-a lăudat adversarul după remiza de la Mioveni
Zeljko Kopic a lăudat jocul defensiv prestat de FC Argeș, mai ales în repriza a doua, în care croatul a punctat faptul că echipa sa nu a avut ocazii clare de a marca.
Antrenorul lui Dinamo a fost întrebat despre play-off, dar a explicat că este prea devreme să vorbească despre acest aspect.
„Dacă vorbim de a doua repriză, atunci când Argeș au schimbat într-un 3-5-2 și au închis spațiile, nu am avut prea multe ocazii. În prima repriză am jucat foarte bine și am meritat acel 1-0. Până la gol, FC Argeș nu a avut nimic. În a doua repriză ne-am luptat, dar nu am avut ocazii și rezultatul este unul echitabil.
Așa e în fotbal, se mai întâmplă să înscrie adversarul la prima ocazie. E greu, FC Argeș este o echipă foarte organizată. În astfel de situații trebuie să ne apărăm mai bine și nu aveam voie să primim un gol așa de ușor.
Argeș a avut multă presiune și apreciez munca jucătorilor. Trebuie să le dăm oportunitatea și altor jucători să joace. E prea devreme să vorbim de play-off, mai avem de jucat și trebuie să adunăm puncte”, a spus Kopic, după remiza cu FC Argeș.
În urma acestui rezultat, Dinamo a rămas pe locul patru în clasamentul Superligii, în timp ce FC Argeș a se află pe locul 5, ambele având 24 de puncte.