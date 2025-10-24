OFICIAL Dinamo trimite 11 oameni la echipele naționale!

Dinamo trimite 11 oameni la echipele naționale! Handbal
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

În ciuda debutului de sezon foarte slab în raport cu pretențiile, clubul din Ștefan cel Mare furnizează foarte mulți internaționali.

TAGS:
DinamoTom PelayoBranko VujovicHaniel LangaroYoav LumbrosoVladimir Cupara
Din articol

CS Dinamo București a anunțat astăzi că nu mai puțin de 10 handbaliști de la campioana en-titre din Liga Zimbrilor au fost convocați la echipele naționale, acolo unde se va duce și antrenorul principal Paulo Pereira, în paralel selecționer al Portugaliei.

Astfel, scrie clubul din Ștefan cel Mare, ”Iancu, Nistor, Buzle, Dedu și Stanciuc vor reprezenta România în perioada 25 octombrie - 3 noiembrie pentru Trofeul Carpați, unde vor juca cu Georgia, Slovacia și Ucraina”, în timp ce stranierii Vladimir Cupara (Serbia), Branko Vujovic (Muntenegru), Tom Pelayo (Franța), Haniel Langaro (Brazilia), Yoav Lumbroso (Israel) și Paulo Pereira (antrenorul lui Dinamo care este și selecționerul Portugaliei) vor fi prezenți la reprezentativele țărilor lor.

Cu Paulo Pereira pe bancă, Dinamo a ajuns ciuca bătăilor în Champions League

CS Dinamo Bucureşti a fost învinsă de echipa poloneză Industria Kielce, cu scorul de 28-24 (14-12), joi seara, în Sala Dinamo, în Grupa A a Ligii Campionilor la handbal masculin.

Campioana României a pierdut şi al şaselea său meci jucat în acest sezon în EHF Champions League.

Începutul meciului a fost destul de bun, iar Dinamo a condus cu 2-1, 3-2 şi 7-6, după care oaspeţii au înscris trei goluri la rând şi la pauză aveau avans de două goluri pe tabelă, 14-12.

Dinamo a fost de câteva ori la un singur gol de polonezi în partea secundă (18-19, 19-20, 21-22), dar finalul a aparţinut echipei din Kielce, care s-a impus cu 28-24.

Pentru echipa antrenată de Paulo Pereira au marcat Tom Pelayo 5 goluri, Branko Vujovic 4, Miklos Rosta 4, Ionuţ Nistor 3, Haniel Langaro 3, Yoav Lumbroso 3, Frederik Ladefoged 1, Alex Pascual 1.

Portarul Vladimir Cupara a reuşit 8 intervenţii (36,36%), iar Ionuţ Iancu a avut 3 (17,65%).

Golurile oaspeţilor au fost reuşite de Artem Korolek 9 goluri, Hassan Kaddah 4, Aleks Vlah 4, Jorge Maqueda Peno 3, Arkadiusz Moryto 3, Theo Monar 2, Piotr Jarosiewicz 1, Dylan Nahi 1, Benoit Kounkoud 1, scrie Agerpres.

Miercuri, Kolstad Handball a pierdut acasă cu Sporting Lisabona, scor 30-34, iar HBC Nantes a cedat în faţa formaţiei Aalborg Handbold cu 27-28. Joi, One Veszprem HC a fost învinsă acasă de Fuchse Berlin cu 32-31.

Dinamo va juca următorul meci pe 13 noiembrie, în deplasare, cu HBC Nantes.

Clasamentul din grupa lui Dinamo din EHF Champions League

1. Fuchse Berlin 12 puncte

2. Aalborg Handbold 10

3. Sporting 8

4. HBC Nantes 6

5. One Veszprem HC 6

6. Industria Kielce 4

7. Kolstad Handball 2

8. Dinamo Bucureşti 0

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un gigant francez, cu afaceri de peste două miliarde de euro, vrea să plece din România. Are mai bine de 10.000 de angajați
Un gigant francez, cu afaceri de peste două miliarde de euro, vrea să plece din Rom&acirc;nia. Are mai bine de 10.000 de angajați
ARTICOLE PE SUBIECT
Fotbalistul din naționala Canadei a primit aprobarea FIFA pentru a reprezenta Rom&acirc;nia!
Fotbalistul din naționala Canadei a primit aprobarea FIFA pentru a reprezenta România!
ULTIMELE STIRI
Andy Roddick &bdquo;s-a &icirc;ndrăgostit&rdquo; de o jucătoare din WTA: fostul număr unu ATP o laudă &icirc;ncontinuu
Andy Roddick „s-a îndrăgostit” de o jucătoare din WTA: fostul număr unu ATP o laudă încontinuu
Chivu, incisiv &icirc;nainte de Napoli - Inter: Trebuie să mă justific pentru ce am făcut? Așa mi s-a părut mie normal!
Chivu, incisiv înainte de Napoli - Inter: "Trebuie să mă justific pentru ce am făcut? Așa mi s-a părut mie normal!"
Jucători de top 10 ATP acuză circuitul, după ce Rune a suferit o accidentare groaznică. Danezul, probabil să rateze trei turnee de mare șlem
Jucători de top 10 ATP acuză circuitul, după ce Rune a suferit o accidentare groaznică. Danezul, probabil să rateze trei turnee de mare șlem
Paris FC - FC Nantes, LIVE din Ligue 1 pe VOYO de la ora 21:45!
Paris FC - FC Nantes, LIVE din Ligue 1 pe VOYO de la ora 21:45!
Leeds United - West Ham United, LIVE din Premier League pe VOYO de la 22:00!
Leeds United - West Ham United, LIVE din Premier League pe VOYO de la 22:00!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali a intervenit &icirc;n direct la TV și a făcut praf un jucător de la FCSB: &rdquo;El a pierdut meciul. O să rupă banca de acum&rdquo;

Gigi Becali a intervenit în direct la TV și a făcut praf un jucător de la FCSB: ”El a pierdut meciul. O să rupă banca de acum”

Reacția lui Adrian Șut după ce a fost făcut praf de Gigi Becali

Reacția lui Adrian Șut după ce a fost făcut praf de Gigi Becali

FCSB - Bologna 1-2 | &Icirc;nfr&acirc;ngere mai clară dec&acirc;t o arată scorul! Roș-albaștrii, al doilea insucces din Europa League

FCSB - Bologna 1-2 | Înfrângere mai clară decât o arată scorul! Roș-albaștrii, al doilea insucces din Europa League

Gigi Becali, decizie radicală după FCSB - Bologna. A anunțat &icirc;n direct la TV: &rdquo;Știi ce &icirc;mi doresc de acum?&rdquo;

Gigi Becali, decizie radicală după FCSB - Bologna. A anunțat în direct la TV: ”Știi ce îmi doresc de acum?”

Fotbalistul de la FCSB care i-a uluit pe italieni: &rdquo;Ascensiune meteorică! Are o poveste care merită spusă&rdquo;

Fotbalistul de la FCSB care i-a uluit pe italieni: ”Ascensiune meteorică! Are o poveste care merită spusă”

S-a retras din tenis și s-a căsătorit cu &bdquo;cea mai frumoasă femeie de pe planetă&rdquo;

S-a retras din tenis și s-a căsătorit cu „cea mai frumoasă femeie de pe planetă”



Recomandarile redactiei
Chivu, incisiv &icirc;nainte de Napoli - Inter: Trebuie să mă justific pentru ce am făcut? Așa mi s-a părut mie normal!
Chivu, incisiv înainte de Napoli - Inter: "Trebuie să mă justific pentru ce am făcut? Așa mi s-a părut mie normal!"
Andy Roddick &bdquo;s-a &icirc;ndrăgostit&rdquo; de o jucătoare din WTA: fostul număr unu ATP o laudă &icirc;ncontinuu
Andy Roddick „s-a îndrăgostit” de o jucătoare din WTA: fostul număr unu ATP o laudă încontinuu
Gigi Becali a găsit alți vinovați, la o zi după FCSB - Bologna: Așa ceva?! Oameni de doi lei
Gigi Becali a găsit alți vinovați, la o zi după FCSB - Bologna: "Așa ceva?! Oameni de doi lei"
Stranierii convocați la naționalele Under 21 și Under 20 pentru meciurile cu Spania, Germania, Portugalia și Finlanda din noiembrie!
Stranierii convocați la naționalele Under 21 și Under 20 pentru meciurile cu Spania, Germania, Portugalia și Finlanda din noiembrie!
Dynamite Fighting Show, cu Tolea și Lătescu &icirc;n gala de la Pitești, LIVE pe VOYO de la 18:30 și pe Pro Arena de la 20:00
Dynamite Fighting Show, cu Tolea și Lătescu în gala de la Pitești, LIVE pe VOYO de la 18:30 și pe Pro Arena de la 20:00
Alte subiecte de interes
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei Rom&acirc;niei s-a &icirc;ncheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 &icirc;n faza grupelor
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Fostul fotbalist al lui Dinamo, &rdquo;printre cei mai buni&rdquo; la debutul &icirc;n Serie A!&nbsp;
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A! 
Cealaltă Dinamo, egal cu FC Porto &icirc;n ziua &rdquo;Eternului derby&rdquo; Dinamo - FCSB 4-3!
Cealaltă Dinamo, egal cu FC Porto în ziua ”Eternului derby” Dinamo - FCSB 4-3!
Campioana Dinamo &icirc;ncepe pregătirea pentru viitorul sezon! 7 transferuri și antrenor nou pentru Champions League
Campioana Dinamo începe pregătirea pentru viitorul sezon! 7 transferuri și antrenor nou pentru Champions League
Dinamo pierde &icirc;n Champions League &icirc;n ultima secundă după o lovitură de la 7 metri! &rdquo;Am fost aproape de un rezultat mare&rdquo;
Dinamo pierde în Champions League în ultima secundă după o lovitură de la 7 metri! ”Am fost aproape de un rezultat mare”
Dinamo, &icirc;n sf&acirc;rșit victorie! Dar cu o echipă decimată &icirc;n acest sezon
Dinamo, în sfârșit victorie! Dar cu o echipă decimată în acest sezon
CITESTE SI
Un gigant francez, cu afaceri de peste două miliarde de euro, vrea să plece din Rom&acirc;nia. Are mai bine de 10.000 de angajați

stirileprotv Un gigant francez, cu afaceri de peste două miliarde de euro, vrea să plece din România. Are mai bine de 10.000 de angajați

Ioana Grama, &icirc;n ipostaze &icirc;ndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

protv Ioana Grama, în ipostaze îndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

Grindeanu promite că face &icirc;n Parlament o altă lege privind pensiile magistraților, dec&acirc;t cea pe care a aprobat-o &icirc;n coaliție

stirileprotv Grindeanu promite că face în Parlament o altă lege privind pensiile magistraților, decât cea pe care a aprobat-o în coaliție

Ciucu, Burduja și Bujduveanu, testați &icirc;ntr-un sondaj INSCOP pentru Primăria Capitalei. Cele șase scenarii analizate

stirileprotv Ciucu, Burduja și Bujduveanu, testați într-un sondaj INSCOP pentru Primăria Capitalei. Cele șase scenarii analizate

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
(RO) UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!