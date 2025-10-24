Astfel, scrie clubul din Ștefan cel Mare, ”Iancu, Nistor, Buzle, Dedu și Stanciuc vor reprezenta România în perioada 25 octombrie - 3 noiembrie pentru Trofeul Carpați, unde vor juca cu Georgia, Slovacia și Ucraina” , în timp ce stranierii Vladimir Cupara (Serbia), Branko Vujovic (Muntenegru), Tom Pelayo (Franța), Haniel Langaro (Brazilia), Yoav Lumbroso (Israel) și Paulo Pereira (antrenorul lui Dinamo care este și selecționerul Portugaliei) vor fi prezenți la reprezentativele țărilor lor.

CS Dinamo București a anunțat astăzi că nu mai puțin de 10 handbaliști de la campioana en-titre din Liga Zimbrilor au fost convocați la echipele naționale, acolo unde se va duce și antrenorul principal Paulo Pereira, în paralel selecționer al Portugaliei.

Cu Paulo Pereira pe bancă, Dinamo a ajuns ciuca bătăilor în Champions League



CS Dinamo Bucureşti a fost învinsă de echipa poloneză Industria Kielce, cu scorul de 28-24 (14-12), joi seara, în Sala Dinamo, în Grupa A a Ligii Campionilor la handbal masculin.

Campioana României a pierdut şi al şaselea său meci jucat în acest sezon în EHF Champions League.

Începutul meciului a fost destul de bun, iar Dinamo a condus cu 2-1, 3-2 şi 7-6, după care oaspeţii au înscris trei goluri la rând şi la pauză aveau avans de două goluri pe tabelă, 14-12.

Dinamo a fost de câteva ori la un singur gol de polonezi în partea secundă (18-19, 19-20, 21-22), dar finalul a aparţinut echipei din Kielce, care s-a impus cu 28-24.

Pentru echipa antrenată de Paulo Pereira au marcat Tom Pelayo 5 goluri, Branko Vujovic 4, Miklos Rosta 4, Ionuţ Nistor 3, Haniel Langaro 3, Yoav Lumbroso 3, Frederik Ladefoged 1, Alex Pascual 1.

Portarul Vladimir Cupara a reuşit 8 intervenţii (36,36%), iar Ionuţ Iancu a avut 3 (17,65%).

Golurile oaspeţilor au fost reuşite de Artem Korolek 9 goluri, Hassan Kaddah 4, Aleks Vlah 4, Jorge Maqueda Peno 3, Arkadiusz Moryto 3, Theo Monar 2, Piotr Jarosiewicz 1, Dylan Nahi 1, Benoit Kounkoud 1, scrie Agerpres.

Miercuri, Kolstad Handball a pierdut acasă cu Sporting Lisabona, scor 30-34, iar HBC Nantes a cedat în faţa formaţiei Aalborg Handbold cu 27-28. Joi, One Veszprem HC a fost învinsă acasă de Fuchse Berlin cu 32-31.

Dinamo va juca următorul meci pe 13 noiembrie, în deplasare, cu HBC Nantes.

Clasamentul din grupa lui Dinamo din EHF Champions League



1. Fuchse Berlin 12 puncte

2. Aalborg Handbold 10

3. Sporting 8

4. HBC Nantes 6

5. One Veszprem HC 6

6. Industria Kielce 4

7. Kolstad Handball 2

8. Dinamo Bucureşti 0

