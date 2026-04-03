După meci, antrenorul gazdelor, Marius Croitoru, a subliniat că a fost mult mai bun decât FCSB. Tehnicianul a ținut să sublinieze că îl respectă atât pe omologul său, Mirel Rădoi, cât și pe adversara sa de vineri seara.

Marius Croitoru, mândru după Botoșani - FCSB 3-2

„Important este că am câștigat, și am făcut-o clar. Fără să jignesc pe cineva, pentru că am un respect foarte mare pentru FCSB și pentru Mirel Rădoi. Astăzi am fost bun, ca să nu spun mult prea bun, în comparație cu FCSB-ul. Echipa a arătat că-și dorește.

O schimbare mare de atitudine față de meciul de la Sibiu. Mă deranjează că acasă suntem foarte buni iar în deplasare respectăm foarte mult adversarul. Le mulțumesc băieților. Îmi doresc ca suporterii să fie alături de noi în fiecare moment, echipa este mândria orașului", a declarat Marius Croitoru, la flash-interviuri.

Echipele utilizate în Botoșani - FCSB

FC Botoșani: Kukic – Şuta (Dumiter 63'), Miron, Pape Diaw, Creţ - E. Papa (Pănoiu 63'), Charles Petro (Aldair Ferreira 46') – Adams Friday, Ongenda (M. Bordeianu 76'), Mitrov (Bodişteanu 64') – Mailat. Antrenor: Marius Croitoru

FCSB: M. Popa – Pantea (V. Creţu 78'), Andre Duarte (Al. Stoian 82'), Dawa, Joao Paulo – F. Tănase, Lixandru, Olaru (Baba Alhassan 78') – Miculescu (Octavian Popescu 60'), Mamdou Thiam, Cisotti. Antrenor: Mirel Rădoi

Cartonaşe galbene: Pape Diaw 5', E. Popa 44', Mitrov 45+3', Bodişteanu 90+5' / -

Cartonaş roşu: Mihai Lixandru (FCSB) min. 88

Arbitri: George Roman - George Neacşu, Radu Ghiciulescu

Arbitri VAR: Adrian Cojocaru - Claudiu Marcu

Au marcat: Ongenda 35', 68', Mailat 78' / Olaru 4', Tănase 42' (p)

În clasament, FCSB rămâne cel puțin provizoriu pe primul loc, cu 27 de puncte, urmată de FC Botoşani, cu acelaşi număr de puncte.