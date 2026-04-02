Meciul este programat vineri, de la 20:30 și poate fi urmărit în format LIVE TEXT pe Sport.ro.

Marius Croitoru: ”Au mai surprins-o băieții pe FCSB!”

Marius Croitoru a prefațat meciul cu FCSB și a remarcat că, deși roș-albaștrii au unul dintre cele mai bune loturi din Superliga, FC Botoșani o poate surprinde pe campioana en-titre.

Croitoru se bazează pe atitudinea jucătorilor săi care vor juca în fața propriilor suporteri atunci când speră la un rezultat pozitiv cu FCSB.

”E o partidă dificilă, chiar dacă este un meci care pe hârtie cel puţin arată ca o luptă la locurile care sunt eligible pentru barajul de cupele europene. Este o partidă dificilă, ne aşteaptă mâine. Sunt ferm convins că băieţii au înţeles din eşecul usturător şi dureros pe care l-au avut la Sibiu că a câştiga un meci nu înseamnă doar să te prezinţi.

Sunt convins că vor avea o altă atitudine. Au mai surprins-o băieţii, cu atitudine, cu dorinţa de a câştiga. Este clar că lotul FCSB-ului este mai valoros decât al nostru, dar asta nu ne împiedică să facem un joc bun.

Îmi doresc din tot sufletul să câştigăm, mai ales pentru băieţi. Cât timp au atitudine şi vor să câştige, lucrurile pentru noi, antrenorii, devin mai uşoare. La meciul acesta, jucând acasă şi suferind eşecul usturător din etapa trecută, băieţii sunt obligaţi să aibă altă atitudine.

Chiar dacă distanţa de locurile de baraj este una ok, lucrurile se pot schimba peste noapte. Aportul suporterilor este foarte important, nu doar la acest meci, ci la fiecare meci este important”, a spus Marius Croitoru la conferința de presă.