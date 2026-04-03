FC Botoşani a învins vineri seara, pe teren propriu, scor 3-2, formaţia bucureşteană FCSB, în primul meci al etapei a treia din play-out-ul Superligii.

Sebastian Mailat, reacție după Botoșani - FCSB 3-2

La pauză scorul a fost 2-1 pentru oaspeți. Sebastian Mailat a dezvăluit, la flash-interviuri, că antrenorul Marius Croitoru le-a transmis botoșănenilor că au făcut o repriză bună, ceea ce le-a oferit curajul pentru a încerca să întoarcă scorul.

„(n.r.- ce le-a spus Marius Croitoru la pauză) Ne-a încurajat. Ne-a transmis că am făcut o repriză bună și să continuăm la fel. Când am auzit asta ne-am simțit încurajați”, a spus Mailat, la finalul partidei.

Echipele utilizate

FC Botoșani: Kukic – Şuta (Dumiter 63'), Miron, Pape Diaw, Creţ - E. Papa (Pănoiu 63'), Charles Petro (Aldair Ferreira 46') – Adams Friday, Ongenda (M. Bordeianu 76'), Mitrov (Bodişteanu 64') – Mailat. Antrenor: Marius Croitoru

FCSB: M. Popa – Pantea (V. Creţu 78'), Andre Duarte (Al. Stoian 82'), Dawa, Joao Paulo – F. Tănase, Lixandru, Olaru (Baba Alhassan 78') – Miculescu (Octavian Popescu 60'), Mamdou Thiam, Cisotti. Antrenor : Mirel Rădoi

Cartonaşe galbene: Pape Diaw 5', E. Popa 44', Mitrov 45+3', Bodişteanu 90+5' / -

Cartonaş roşu: Mihai Lixandru (FCSB) min. 88

Arbitri: George Roman - George Neacşu, Radu Ghiciulescu

Arbitri VAR: Adrian Cojocaru - Claudiu Marcu

Au marcat: Ongenda 35', 68', Mailat 78' / Olaru 4', Tănase 42' (p)

În clasament, FCSB rămâne cel puțin provizoriu pe primul loc, cu 27 de puncte, urmată de FC Botoşani, cu acelaşi număr de puncte.