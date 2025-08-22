Campioana României a avut victoria în mână după ce Daniel Bîrligea și Darius Olaru au dus scorul la 2-0, chiar și cu un om în minus după eliminarea lui Juri Cisotti. Scoțienii au revenit spectaculos pe final, prin Polvara și Sokler, și au smuls egalul.



MM Stoica face apel către UEFA după Aberdeen - FCSB 2-2: „Nu e normal!”



Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al FCSB, a analizat remiza și a lansat un apel către UEFA. Oficialul roș-albaștrilor a criticat faptul că trei jucători importanț: Ngezana, Radunovic și Alhassan, au rămas în tribune, din cauza refuzului autorităților britanice de a le elibera vize.



„Nu e normal ca UEFA să accepte asemenea situații. Nu vorbim de muncă, ci de un meci european. Forul continental trebuie să se impună pe viitor, ca să nu mai existe astfel de cazuri”, a transmis MM Stoica la Prima Sport.



Returul cu Aberdeen se va juca la București, joia viitoare. Cele două formații se vor duela de la ora 21:30.

