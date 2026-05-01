Lindsey Vonn pregătește o surpriză magnifică!

Alexandru Hațieganu
Lindsey Vonn a avut mare ghinion la Milano Cortina.

Lindsey Vonn
  • La aproape trei luni de la accidentarea gravă suferită în proba de coborâre de la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina, Lindsey Vonn continuă să-şi revină atât fizic, cât şi emoţional după acea căzătură teribilă.
  • Legendara schioare americană în vârstă de 41 de ani spune că se află „încă în modul de supravieţuire” şi nu doreşte să ia o decizie pripită cu privire la continuarea sau nu a carierei sale.

Americanca, care a ieşit din retragere după aproape şase ani, în mare parte pentru a participa la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina, a suferit o căzătură gravă în timpul probei de coborâre olimpică, pe 8 februarie, după doar 13 secunde de cursă. În timp ce suferea deja de o ruptură a ligamentului încrucişat anterior al genunchiului stâng, schioarea în vârstă de 41 de ani a suferit o triplă fractură de tibie, peroneu şi gleznă.

Aceasta este ultima dintr-o lungă serie de accidentări care i-au perturbat deja cariera. Deşi a reuşit întotdeauna să-şi revină şi să revină la cel mai înalt nivel, aceasta este „foarte diferită”, a declarat ea într-un interviu publicat de The Guardian. „În special prin gravitatea sa şi prin faptul că aş fi putut să-mi pierd piciorul”, a precizat ea. „Pot suporta multă durere, dar aceasta a fost extremă. Este incomparabilă cu tot ce am simţit până acum.”

Lindsey Vonn a trebuit să fie operată de opt ori, adică aproape la fel de multe intervenţii chirurgicale (9) câte a suferit până atunci în întreaga sa carieră. De atunci, americanca a lăsat de mai multe ori să planeze îndoiala asupra unei reveniri. O decizie pe care încă nu a luat-o.

„Nu vreau să trag concluzii pripite şi nici măcar să speculez asupra a ceea ce aş putea face”, a declarat ea din nou. „Aş putea să mă retrag. Aş putea să nu mai concurez niciodată, şi ar fi în regulă, dar nu sunt capabilă, din punct de vedere emoţional, să iau această decizie în acest moment.”

„Sunt încă în modul de supravieţuire, vreau doar să trec de această fază şi să pot face un bilanţ al situaţiei în care mă aflu în viaţă. Să fac un bilanţ al ceea ce am realizat şi al ceea ce ar fi putut fi, pentru a lua decizii în deplină cunoştinţă de cauză. Nu vreau să iau o decizie acum pentru că cred că ar fi pripită şi probabil prea influenţată de emoţii, iar eu nu vreau să fac o greşeală”, a spus ea. 

Oricum ar fi, o revenire anul viitor este deja exclusă. „Nu se va întâmpla mare lucru înainte de sezonul 2027-2028, deoarece mai am o operaţie pentru a îndepărta materialul de osteosinteză şi a-mi înlocui ligamentul încrucişat anterior”, explică jucătoarea originară din Minnesota. „Odată ce ligamentul meu cruciat anterior va fi operat, voi mai avea nevoie de încă şase luni. Aşadar, am cel puţin un an şi jumătate înainte de a putea fi 100% recuperată, măcar pentru a mă antrena în sală.”

Cu Jocurile Olimpice din 2030 din Alpii francezi în vizor? „Nu vreau să închid nicio uşă, pentru că nu ştiu unde mă va duce viitorul. Dar ştiu că, dacă m-aş apuca serios de treabă şi aş fi destul de sănătoasă, probabil aş putea să mai am performanţe bune, chiar şi la 45 de ani”, a declarat ea pentru Reuters.

Vonn, care a câştigat o medalie de aur olimpică la proba de coborâre de la Vancouver în 2010, două titluri mondiale (coborâre şi super-G în 2009 la Val d’Isère) şi patru globuri de cristal (2008, 2009, 2010, 2012), a avut o revenire răsunătoare. Ea a devenit cea mai în vârstă schioare care a câştigat o cursă de Cupă Mondială, la proba de coborâre de la Saint-Moritz în decembrie, şi era lideră în clasamentul disciplinei înainte de teribila sa căzătură.

