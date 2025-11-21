GALERIE FOTO România și-a luat revanșa în fața Bosniei după eșecul de la Zenica

România și-a luat revanșa în fața Bosniei după eșecul de la Zenica
Boxul românesc a oferit o mică revanșă după eșecul dureros al naționalei de fotbal în Bosnia.

loredana martin daiana rakovic Ultimate Boxing Game Theo Zeciu
La gala „Ultimate Boxing Game”, organizată vineri, 21 noiembrie, în București de influencerul Theo Zeciu, România a bifat prima victorie a serii prin Loredana Marin.

România și-a luat revanșa în fața Bosniei după eșecul de la Zenica

Pugilista română a câștigat categoric în fața bosniacei Daiana Rakovic, într-un duel disputat pe durata a patru runde, toate adjudecate în favoarea ei.

Succesul său le-a amintit fanilor de fotbal de înfrângerea dureroasă a ”tricolorilor” la Zenica, scor 1-3, în penultima etapă a preliminariilor CM 2026.

Dacă pe teren, România a fost învinsă de Bosnia și a jucat în inferioritate numerică din minutul 68 după eliminarea lui Denis Drăguș, în ring povestea a fost complet diferită, iar Loredana Marin a dominat fără emoții.

