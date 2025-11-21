România și-a luat revanșa în fața Bosniei după eșecul de la Zenica

La gala „Ultimate Boxing Game”, organizată vineri, 21 noiembrie, în București de influencerul Theo Zeciu, România a bifat prima victorie a serii prin Loredana Marin.

Pugilista română a câștigat categoric în fața bosniacei Daiana Rakovic, într-un duel disputat pe durata a patru runde, toate adjudecate în favoarea ei.

Succesul său le-a amintit fanilor de fotbal de înfrângerea dureroasă a ”tricolorilor” la Zenica, scor 1-3, în penultima etapă a preliminariilor CM 2026.

Dacă pe teren, România a fost învinsă de Bosnia și a jucat în inferioritate numerică din minutul 68 după eliminarea lui Denis Drăguș, în ring povestea a fost complet diferită, iar Loredana Marin a dominat fără emoții.

