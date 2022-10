Ce a spus Billel Omrani după debutul la FCSB: ”Am slăbit mult”

Atacantul francez a fost titularizat de Nicolae Dică și a evoluat doar în prima parte a jocului. Omrani a lovit bara cu un șut pe jos, la scorul de 1-1.

După meci, fostul campion al României cu CFR Cluj a tras și primele concluzii.

Billel Omrani, după debutul la FCSB: ”Am slăbit mult”

„M-am simțit bine pentru debut, am fost foarte fericit să debutez. Am vrut să demonstrez, am ratat o ocazie, trebuia să dau gol. Cea mai importantă este victoria. Au fost puține emoții, e un club mare, un stadion extraordinar, de public nu pot să vorbesc, extraordinar. A fost bine, acum sunt fericit, sper să câștigăm fiecare meci.

A fost bine 45 de minute pentru mine. Acum a fost bine, am slăbit mult, mai am nevoie să slăbesc puțin, după o să fiu foarte bine. Lucrez cu preparator fizic.

A fost foarte bine pentru încrederea noastră să câștigăm, acum trebuie să câștigăm fiecare meci, să fim pe loc de play-off și să câștigăm titlul. Vreau să dau cele mai multe goluri, cele mai multe assist-uri. Important e că echipa câștigă”, a spus Billel Omrani, după meci.

Pentru FCSB urmează meciul cu Silkeborg din Conference League. Partida poate fi urmărită joi, de la ora 19:45, ÎN DIRECT pe PRO ARENA și VOYO.

În urma victoriei cu FC Argeș, FCSB a ajuns la 11 puncte și a urcat pe locul 13, peste Universitatea Cluj, dar cu un meci mai puțin.

În următoarea rundă din Superligă, echipa lui Nicolae Dică va juca în deplasare, cu Petrolul Ploiești, iar FC Argeș, care a rămas pe locul 11, va primi vizita celor de la Universitatea Craiova.