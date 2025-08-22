Atacantul de la Universitatea Cluj a fost adus pentru a-i face concurență lui Daniel Bîrligea, având în vedere că Denis Alibec a fost mai mult accidentat în acest start de sezon.



În schimbul senegalezului, Becali a plătit 50.000 de euro și l-a cedat definitiv pe Andrei Gheorghiță la U Cluj, jucător trimis, inițial, sub formă de împrumut sub comanda lui Ioan Ovidiu Sabău.



Gigi Becali îi anunță debutul lui Mamadou Thiam



Impresionat de calitățile fizice ale noului său jucător, Becali vrea să-l vadă cât mai repede ”la treabă” pe Thiam, astfel că-l va trimite în teren în următorul meci de campionat, pe care FCSB îl va juca ”acasă” cu FC Argeș.



„A venit unul pe care l-am luat expres pentru asta, Thiam. Cu siguranță, va debuta cu FC Argeș. N-avem nevoie de Bîrligea la București. O să joace Ngezana, Baba, Chiricheș, Tănase. Ei au jucat câte o repriză”, a spus patronul FCSB, potrivit GSP.ro.



Senegalez născut în Franța, Thiam a mai fost pe lista FCSB-ului și în trecut, în precedentul său ”mandat” la U Cluj. După ce a jucat în Kuweit și Arabia Saudită, acesta s-a întors la Universitatea.



Pentru a-l convinge pe atacant, Becali i-a oferit și un salariu impresionant. Thiam va câștiga 25.000 de euro pe lună la FCSB și va fi printre ce mai bine plătiți jucători ai echipei. Doar Florin Tănase câștigă mai mult.

