Fostele cluburi ale lui ”Il Luce”, dar și marile sale rivale din cariera de antrenor, au transmis mesaje emoționante pe rețelele de socializare, iar patronii de la Șahtior Donețk și Dinamo Kiev, Rinat Ahmetov și Igor Surkis, ar urma să vină la București pentru a lua parte la înmormântare.

Dinamo București, clubul pentru care Mircea Lucescu a scris istorie atât ca jucător, cât și ca antrenor, a luat o decizie importantă după dispariția celui mai galonat tehnician român.

Oficialii clubului vor pregăti un volum special, tipărit, cu cele mai emoționante mesaje ale fanilor despre Mircea Lucescu, iar acesta ar urma să fie dăruit familiei fostului mare antrenor.

Decizia luată de Dinamo, după dispariția lui Mircea Lucescu

“Un gând de respect pentru Mircea Lucescu

Vestea trecerii la cele veşnice a marelui jucător şi antrenor de legendă, Mircea Lucescu, a îndurerat profund nu doar comunitatea dinamovistă, ci şi fotbalul mondial.

Pentru a înţelege cu adevărat impactul pe care Mircea Lucescu l-a avut asupra noastră, este suficient să ne uităm la locul pe care îl ocupă în istoria clubului. Este cel mai longeviv antrenor al lui Dinamo, iar din cele 18 titluri de campioană, 8 îi sunt strâns legate de nume, fie ca jucător, fie ca antrenor. Echipa formată la finalul anilor ’80 rămâne şi astăzi una dintre cele mai valoroase din istoria fotbalului românesc. Prin ceea ce a construit şi prin felul în care a inspirat, a marcat generaţii întregi.

În semn de recunoştinţă, deschidem un spaţiu în care toţi cei care l-au admirat pot transmite un gând de respect şi de amintire.

Mesajele pot fi transmise până la finalul zilei de duminică, 12.04. O selecţie a acestora va fi reunită într-un volum tipărit, care va fi oferit familiei, ca expresie a respectului şi preţuirii comunităţii”, a transmis Dinamo.

Programul funeraliilor lui Mircea Lucescu

Miercuri, de la ora 17:00, sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Mircea Lucescu a fost depus la Arena Națională.

Accesul publicului a fost permis printr-un circuit controlat, special amenajat pentru a asigura fluiditatea vizitatorilor. La ora 18:00 a avut loc prima slujbă de priveghi în incinta stadionului.

Joi, între orele 10:00 și 20:00, Arena Națională va găzdui un pelerinaj public. Toți cei care l-au admirat pe fostul selecționer sunt invitați să îi aducă un ultim omagiu.

Vineri va avea loc ultima zi a ceremoniilor. Cortegiul funerar se va deplasa către Biserica Sfântul Elefterie, unde slujba de înmormântare va începe la ora 10:00. Participarea va fi însă limitată la familie și invitați apropiați.

Înmormântarea va avea loc apoi la Cimitirul Bellu. Ceremonia va începe la ora 12:20, iar momentul înhumării este programat pentru 13:10 și va fi precedat de onoruri militare. Conform dorinței familiei, accesul publicului larg în incinta cimitirului va fi restricționat.