Ce a putut spune Paul Iacob, când a fost întrebat despre posibilitatea de a ajunge la FCSB

Paul Iacob (25 de ani), fundașul celor de la Chindia, s-a arătat dezamăgit de prestația echipei sale la finalul partidei.

Paul Iacob, despre zvonurile cum că ar fi dorit de FCSB

"Nu cred că există explicații, nu înțeleg de ce ne-am retras. Am ieșit temători la pauză, poate prea mulțumiți, ne-a lipsit și agresivitatea în a doua repriză, nu-mi explic.

Nu am trăit așa ceva în viața mea, e o rușine cum am gestionat a doua repriză. Când iei 3 goluri, fiind fundaș central, doar nu o să spun că am jucat bine.

Îmi reproșez că poate că ar fi trebuit să strâng mai bine la golurile lui Vali Gheorghe, poate trebuia sa fac mult mai multe", a spus Paul Iacob.

În ultima vreme s-a discutat despre posibilitatea ca Paul Iacob să prindă un transfer la FCSB. Fundașul nu a dorit să comenteze zvonurile și, mai mult, și-a arătat, din nou, dezamăgirea legată de partida de pe Arena Națională.

"O săptămână normală a fost pentru mine. Nu m-am gândt absolut deloc la asta, eu m-am gândt doar la meci. E adevarat că am pierdut cu 2-3. Ce e de vorbit?

Eu vreau să vorbesc pe teren, în rest nu mă interesează ce se vorbește. Nu vreau să discut.

Supărare mare a fost, normal, supărare profundă, nu ni s-a înâmplat pâna acum așa ceva campionatul ăsta. Am mai luat 3 goluri, dar nu în halul ăsta nu am pierdut. Să conduci 2-0 la pauză, noi, cunoscuti pt defensiva, nu pot sa imi explic", mai spus Iacob.

FCSB a ajuns la 19 meciuri consecutive fără înfrângere, 15 victorii şi 4 egaluri. În urma acestei partide, FCSB a ajuns la 58 de puncte și este la șase în spatele celor de la CFR Cluj. În următoarea etapă, vicecampioana se va deplasa la Mioveni.

Chindia era neînvinsă de cinci etape, în care avea două victorii şi trei egaluri. Târgoviștenii au rămas pe locul 11, cu 28 de puncte.