Ce a făcut Mateo Susic, după ce Darius Olaru a ajuns la spital: "O lecție de fairplay"

Mateo Susic a avut o intervenție dură asupra lui Olaru cu câteva minute înainte de finalul primului act, în urma căreia a văzut direct cartonașul roșu din partea lui Istvan Kovacs.

Ce a făcut Mateo Susic, după ce Darius Olaru a ajuns la spital

Deși Dan Petrescu a susținut după meci că Susic nu trebuia să fie eliminat pentru faultul comis, iar Istvan Kovacs ar fi influențat rezultatul partidei, jucătorul lui CFR Cluj și-a recunoscut vina și l-a căutat pe mijlocașul lui FCSB pentru a-și prezenta scuzele.

FCSB speră acum să-l recupereze pe Darius Olaru pentru meciul de pe terenul Farului, programat luni, de la ora 21:00.

"Să sperăm că va putea juca etapa următoare. E o contuzie foarte puternică. Sperăm să poată juca următorul meci. Olaru mi-a zis că Susic l-a căutat, şi-a cerut şi scuze. Sunt fotbalişti cărora le pasă, dar Susic a dat o lecţie de fairplay.

Antrenorul lui Susic spune multe. E singurul om din peisajul fotbalistic care spune că nu merita roşu. E roşu cât casa. Petrescu are o realitate deformată în România. Declaraţiile pe care le face mă determină să nu mai înţeleg ce vrea. După se supără că cineva îi comentează inepţiile. Ok. Nu e roşu. Ce altceva mai vrea Petrescu?", a spus Mihai Stoica, la Orange Sport.

Darius Olaru s-a ales cu o contuzie

În cele din urmă, la 12 ore după ce meciul s-a terminat, Gigi Becali (63 ani) i-a asigurat pe fanii clubului roș-albastru că Olaru are doar o contuzie, ci nu fractură.

„Aseară, ultima informație a fost că are o contuzie pe tibie. Eu am văzut că lovitura a fost pe tibie, dar având piciorul sus nu s-a făcut pârghia aia. I-am spus lui MM (n.r. - Mihai Stoica) că nu are fractură. El s-a dus la spital pentru că nu mai simțea piciorul, nu mai simțea nimic”, a declarat Gigi Becali în exclusivitate la Ora Exactă în Sport, la PRO Arena.