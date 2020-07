BREAKING NEWS | Becali, reactie incredibila dupa ce FCSB-CFR a  fost AMANAT: "Pentru noi e foarte super bine!" Scenariu SOC: "Poate au facut astia o smecherie si au dus un test la misto!"

Becali e cat se poate de multumit ca nu mai intalneste azi CFR-ul. Partida va fi mutata pe 28 sau 29 iulie, cand FCSB va sti deja daca e calificata in Europa League. Stelistii au finala Cupei miercuri, contra lui Sepsi.

Becali nu e speriat ca si la FCSB ar putea sa apara jucatori infectati. Toata miza e pe finala Cupei! Daca fotbalistii lui Toni Petrea se infecteaza in masa, pustii care au castigat cu 3-0 in fata lui Dinamo in semifinale pot sa le ia locul.

"Pentru noi e super bine! O sa stim daca luam sau nu Cupa cand se joaca meciul cu CFR. E mai bine ca scapam de meciul de miercuri. Daca luam Cupa, nu mai avem emotii cu CFR si nu mai suntem disperati.

I-am zis lui MM: nu cumva au facut astia vreo smecherie si au dus testul la misto? M-am gandit si eu la un siretlic d-asta. Nu tre' s-o luati de buna. Mi-a zis MM ca e caz penal, dar nu stiti cum suntem noi, romanii?

Ce emotii sa am? Bagam copiii si noi daca sunt multe infectari! Nu pot sa hotarasc eu, Dumnezeu hotaraste tot. O sa jucam sa castigam meciul ala cu CFR pentru dreptate. Nu desconsider competitia, nu facem mizerii. Ce-a facut Craiova cu Viitorul eu n-o sa fac niciodata. Niciodata n-o sa fac asa ceva!

Nu fac eu programul, nu ma bag la asta. Sa hotarasca altii care sunt in masura daca stam in cantonament pana miercuri sau nu. Vorbeam cu MM acum, mi-a zis ca CFR are un caz, pe Paun, si ca ii repeta testul. Pentru noi, e foarte super bine, e extraordinar pentru noi. Nu stiu altceva. Nu ma intereseaza sa comentez altceva. Daca noi nu castigam finala Cupei, trebuie sa castigam tot. Si nu numai asta, vedem ce se intampla si la Botosani-Craiova. Cel mai rau e pentru Craiova! Ei joaca acum cu Botosani. CFR stie exact tot ce tre' sa faca. Nu ca nu joc serios, dar altfel joci daca iei Cupa, altfel joci daca n-ai luat Cupa!", a spus Becali la Digisport.