Prima reactie OFICIALA de la CFR dupa ce Paun s-a infectat cu coronavirus! "Puteam sa jucam si sa-l testam maine!" Ce spun despre TESTUL FALS de care a vorbit Becali

Bogdan Mara e prima voce a CFR-ului care a vorbit pe marginea subiectului momentului in Liga 1!

Conducatorul campioanei recunoaste ca Paun s-ar fi putut infecta de la prietenii pe care i-a vazut la Cluj si spune ca CFR a dat dovada de respect fata de adversare cand a decis sa-l testeze pe fotbalist. Protocolul nu o obliga sa o faca!

"E posibil ca Paun sa se fi infectat de la prieteni. Ne-am testat conform protocolului, totul era in regula. Saptamana trecuta ne-am testat, asa era protocolul. Probabil joi, vineri vom face teste cu totii inca o data. Eram in regula. Azi dimineata, Adita nu s-a simtit foarte bine. Noi puteam sa jucam azi foarte bine, testele erau in regula. Daca il scoteam din lot, puteam juca. Daca nu am fi respectat competitia puteam sa jucam si sa-l testam maine.

Am vrut sa respectam pe toata lumea din jur si sa fim cu capul sus si cu sufletul impacat. Nu se simte foarte rau. Aseara a avut temperatura, azi ii e bine. E izolat la Mogosoaia, cum este toata echipa. Statea in camera cu Burca, iar el e OK, n-are nicio problema. Asteptam instructiunile DSP. Am incercat sa facem azi teste, dar nu s-a putut. Maine vom face testul pentru toata lumea. Speram sa fie bun al doilea test la Adita. Facem tot ce e necesar ca sa putem merge inainte", a spus Mara la Digisport.

Oficialul respinge ferm orice implicare a CFR-ului intr-o strategie care sa-i ofere un avantaj in fata Craiovei in lupta pentru titlu. Becali a spus ca 'se gandeste' ca ar putea fi un test impins de CFR in fata pentru a castiga timp in lupta cu oltenii.

"Doamne fereste, e mai presus de orice imaginatie. Nici imaginatie nu e, nu stiu cum sa descriu! Suntem foarte dezamagiti de tot ce s-a intamplat, ne doream sa jucam meciul asta!", a comentat Mara.