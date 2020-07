Atacul Craiovei dupa cazul de Covid-19 de la CFR Cluj: "Paunule, ce te duci cu prietenii la masa?" Oficialii olteni acuza ca gruparea din Gruia nu s-a protejat

Meciul dintre FCSB si CFR Cluj a fost amanat dupa ce Adrian Paun a fost testat pozitiv de coronavirus.

Amanarea meciului a starnit numeroase reactii in lumea fotbalului, in special in tabara Craiovei, care este rivala CFR-ului in lupta la titlu. Oltenii sunt nemultumiti de faptul ca CFR ar putea juca cu FCSB la finalul lui iulie, iar ei sunt obligati sa joace cu Botosani diseara.

Sorin Cartu, presedintele Craiovei a acuzat deciziile luate de LPF, dar si lipsa de masuri preventive din tabara Clujului, care a zburat cu un avion de linie spre Bucuresti, riscand mai mult. De asemenea, oficialul oltenilor il acuza si pe Paun, care a declarat ca s-ar fi infectat dupa ce a iesit la masa cu prietenii.

"Eu mi-am sustinut punctul de vedere, eu spun ca trebuia sa se amane amandoua meciurile. Meciul nostru cu Botosani trebuia sa se joace in aceeasi zi cand se joaca CFR cu Steaua. Si dupa mine, ar fi trebuit sa se joace saptamana asta. Nu dezavantaja pe nimeni, chiar si Sepsi, echipa care aseara a jucat, iar Steaua s-a odihnit.

Noi am facut multe cereri din astea, dar nu te baga nimeni in seama. Citeam ca domnul Stefan zicea ca nu vrea sa decidem in birouri. Cand ai programat partida FCSB - CFR Cluj pe 28 iulie, pe ce baza, nu te-ai gandit ca ne poti dezavantaja? Noi si CFR suntem echipele care ne luptam pentru Champions. Noi vrem un program avantajos, asta mi se parea mie ca poate sa fie cea mai dreapta decizie.

Am vazut si discutii ca Becali va baga copii, nu ma intereseaza, nu ne intereseaza ajutorul de la Becali sau de la Botosani. Ne intereseaza pozitia noastra, trebuie sa ne aparam locul.

S-a intamplat ce s-a intamplat la CFR, vi se pare ca sunt in dezavantaj sau in avantaj cu deciziile luate. Pai tu te duci cu nu stiu cati oameni de la Cluj cu zbor de linie. Noi ne-am dus cu un charter. Eu, ca presedinte al clubului, nu am vazut jucatorii de mai mult de o luna jumatate. M-am testat de 5 ori atunci. La noi la club s-a micsorat si numarul oamenilor care merg la echipa.

Paunule, ce te duci tu cu prietenii tai la masa? Tu esti fotbalist la CFR Cluj si nu ai voie sa faci. Ei sunt dezavantajati cu ce s-a intamplat cu Paun sau avantajati?", a declarat Sorin Cartu la PRO X.