Gueye, in PRESA MONDIALA dupa ce a fost depistat pozitiv cu cocaina! Ce au scris publicatiile internationale

Magaye Gueye a fost depistat pozitiv la cocaina la testul anti-doping de dupa meciul cu FCSB din Cupa Romaniei.

Acest caz a ajuns rapid si in presa internationala. Jurnalistii de la Mundo Deportivo prezinta situatia generata de Gueye si explica faptul ca atacantul nu este la primul derapaj de cand a venit la Dinamo, amintind si de episodul din luna ianuarie cand senegalezul s-a filmat in timp ce era in jacuzzi cu doua femei.

"Atacantul franco-senegalez al lui Dinamo Bucuresti Magaye Gueye a fost depistat pozitiv la cocaina dupa un control andidoping efectuat la finalul meciului cu FCSB (fosta Steaua) din Cupa Romaniei, disputata pe 10 februarie.

Daca se confirma ca a fost pozitiv ar putea fi suspendat pentru o perioada de pana la doi ani, conform reglementarilor disciplinare ale Federatiei Romane de Fotbal (FRF).

Fotbalistul in varsta de 30 de ani se afla deja in centrul unei controverse din ianuarie anul curent, cand a fost inregistrat baut intr-un jacuzzi cu doua modele intr-un videoclip care a devenit viral.

In imagini, Magaye Gueye sfidator foloseste un limbaj obscen si sustine ca Dinamo nu i-a platit salariul", au notat cei de la Mundo Deportivo.

In incheiere, spaniolii amintesc si de situatia financiara grea in care a ajuns Dinamo din cauza conationalului lor Pablo Cortacero, dar si de eforturile facute de suporteri pentru a rezolva problemele.

"Acest club de fotbal istoric din Romania inecat in datorii a fost cumparat in august anul trecut de fondul de investitii Benel International SA, al carui reprezentant este omul de afaceri spaniol Pablo Cortacero.

De atunci, mai multi fotbalisti si antrenorul Cosmin Contra au parasit echipa denuntand neplata salariilor.

O asociatie de fani care este actionar minoritar la club il acuza pe Cortacero ca si-a incalcat promisiunile si este acum cea care plateste salariile prin donatii si acorduri de sponsorizare", au mai scris spaniolii.

De asemenea, si turcii de la Ajansspor.com au scris despre problemele pe care le are fostul jucator de la Adanaspor si Osmanlispor in Romania.

"Dinamo Bucuresti si conducatorii fotbalului din Romania au declarat ca rezultatul testului va fi analizat pentru a doua oara si apoi va fi luata o decizie", au scris turcii.

Stirile despre Gueye au ajuns si in presa din tara sa natala Senegal. "Fostul atacant al Leilor Magaye Gueye a fost depistat pozitiv la cocaina!", a titrat senego.com, in vreme ce dakaractu.com a notat citand cotidianul francez L'Equipe: "Fotbalistul va trebui sa respecte o perioada de pauza. El a fost testat pozitiv la finalul unui meci de Cupa Romaniei din 10 februarie".