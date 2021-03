Farul a luat ATITUDINE dupa faza SCANDALOASA din ultima etapa! Ce au cerut oficialii din Constanta

Clubul patronat de Ciprian Marica a luat pozitie fata de greselile de arbitraj din ultimele meciuri.

Constantenii reclama ca in minutul 19 al meciului din deplasare cu Ripensia Timisoara arbitrul Mircea Ardelean nu a dat penalty pentru echipa antrenata de Ianis Zicu dupa un hent pe linia portii facut de un jucator timisoarea.

De asemenea, acelasi Mircea Ardelenen anuleaza inexplicabil un gol al Farului in deplasarea de la Slatina, fluierand in timp ce mingea se indrepta spre poarta.

Constantenii solicita Comisiei Centrale a Arbitrilor sa nu il mai delege pe Mircea Ardelean la meciurile Farului si au postat si un clip video cu fazele incriminate.

"AFC Farul Constanta este un club de traditie, care are ca principii de baza respectarea regulamentelor si a integritatii competitiei sportive si care isi doreste ca rezultatele meciurilor sa fie decise exclusiv in urma prestatiei echipelor de pe teren.

Din pacate, constatam cu surprindere si dezamagire ca erorile repetate de arbitraj indreptate impotriva echipei noastre au influentat decisiv atat rezultatele finale ale meciurilor, cat si pozitia ocupata in clasamentul Ligii a 2-a. Avand in vedere lupta stransa pentru accederea in play-off, orice greseala de arbitraj isi pune amprenta in mod considerabil asupra stabilirii ierarhiei la sfarsitul sezonului regular si luptei pentru promovare in prima liga.

In acest sens, AFC Farul Constanta solicita respectuos Comisiei Centrale de Arbitri sa analizeze atent prestatiile arbitrului Mircea Ardelean in meciurile disputate de echipa noastra impotriva echipelor Ripensia Timisoara si CSM Slatina din actualul sezon al Ligii a 2-a si sa dispuna masurile de rigoare. Consideram cel putin nefericita delegarea sa la un nou meci al echipei noastre, dupa greselile comise la partida cu Ripensia Timisoara, la distanta de doar doua etape.

Reclamam atat maniera de arbitraj, cat si atitudinea partinitoare in aplicarea sanctiunilor disciplinare, care a dus la timorarea jucatorilor si antrenorilor nostri in interventiile lor.

Cele doua erori flagrante care au viciat rezultatele

Ripensia Timisoara – AFC Farul Constanta

(14 decembrie 2020, etapa a 14-a a Ligii a 2-a)

Minutul 19: La lovitura de colt executata de pe partea stanga de Antonio Cruceru, mingea este reluata cu capul de Andrei Banyoi. Dupa ce loveste bara transversala, este oprita cu mana, pe linia portii, de catre jucatorul timisorean Harald Fridrich. In loc sa acorde hent si lovitura de pedeapsa in favoarea echipei noastre, la scorul de 0-0, arbitrul Mircea Ardelean lasa jocul sa continue. Scorul final a fost 1-0 in favoarea echipei Ripensia Timisoara

CSM Slatina – AFC Farul Constanta

(6 martie 2021, etapa a 18-a a Ligii a 2-a)

Minutul 40: Centrarea lui Iulian Carabela, de pe partea stanga, este reluata de Liviu Mihai in plasa, din marginea careului mic. Arbitrul Mircea Ardelean fluiera dupa ce mingea a fost lovita de jucatorul nostru si dicteaza lovitura libera in favoarea gazdelor, pentru un fault in atac inexistent. Faza se petrece la scorul de 0-0. Scorul final a fost 1-1.

Va punem la dispozitie imaginile video cu ambele partide in integralitate, precum si momentele in care arbitrul, prin deciziile sale, a influentat decisiv rezultatele finale.

In aceste conditii, va solicitam ca arbitrul Mircea Ardelean sa nu mai fie delegat la meciurile echipei noastre pentru ca a demonstrat ca nu poate fi impartial si pentru a evita eventualele momente tensionate", a transmis clubul constantean pe site-ul oficial.