Campioana României a deschis scorul în minutul 36 prin Daniel Bîrligea, dar nu s-a bucurat foarte mult pentru că Botoșaniul a restabilit egalitatea patru minute mai târziu, prin Andrei Dumiter.
FCSB a venit cu replica înainte de partea secundă și a efectuat două schimbări. Darius Olaru și David Miculescu au fost trimiși în teren, iar Dennis Politic și Baba Alhassan au fost cei înlocuiți.
Dennis Politic a avut o primă repriză bună, cu câteva acțiuni periculoase și un șut pe poartă, respins de Anestis. Și Baba Alhassan a avut șansa de a deschide scorul cu un șut de la distanță, care a șters bara.
Cum arată echipele de start pentru FC Botoșani - FCSB:
- FC Botoșani: Anestis - Ilaș, Miron, Diaw, Țigănașu - E. Papa, Aldair - Mailat, Ongenda, Mitrov - Dumiter
- Rezerve: Luka, Pavlovic, Petro, Munoz, G. David, Bordeianu, A. Dumitru, Adams, Cîmpanu, Bodișteanu, Kovtaliuk, E. Lopez
- FCSB: Târnovanu - M. Toma, Ngezana, M. Popescu, Pantea - Alhassan, Lixandru - Bîrligea, Fl. Tănase, Politic - Thiam
- Rezerve: Zima, Graovac, Dăncuș, Alibec, Miculescu, Kiki, Edjouma, Chiricheș, Olaru, Cisotti. Oct. Popescu, A. Stoian