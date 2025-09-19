Campioana României a deschis scorul în minutul 36 prin Daniel Bîrligea, dar nu s-a bucurat foarte mult pentru că Botoșaniul a restabilit egalitatea patru minute mai târziu, prin Andrei Dumiter.



FCSB a venit cu replica înainte de partea secundă și a efectuat două schimbări. Darius Olaru și David Miculescu au fost trimiși în teren, iar Dennis Politic și Baba Alhassan au fost cei înlocuiți.



Dennis Politic a avut o primă repriză bună, cu câteva acțiuni periculoase și un șut pe poartă, respins de Anestis. Și Baba Alhassan a avut șansa de a deschide scorul cu un șut de la distanță, care a șters bara.



Cum arată echipele de start pentru FC Botoșani - FCSB:

