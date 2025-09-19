În minutul 19, FCSB a bifat o ocazie importantă de a deschide scorul cu șutul lui Baba Alhassan.
Titularizat în această partidă, mijlocașul și-a încercat norocul cu un șut de la distanță, cu stângul, care a șters bara transversală.
Anestis, portarul lui FC Botoșani, nu a avut replică la șutul mijlocașului de la FCSB.
Spre deosebire de FCSB, FC Botoșani, care sezonul trecut a evitat la limită retrogradarea, a început foarte bine această stagiune sub comanda lui Leo Grozavu. Moldovenii au strâns 16 puncte în nouă meciuri și sunt pe locul patru în clasament.
Cum arată echipele de start pentru FC Botoșani - FCSB:
- FC Botoșani: Anestis - Ilaș, Miron, Diaw, Țigănașu - E. Papa, Aldair - Mailat, Ongenda, Mitrov - Dumiter
- Rezerve: Luka, Pavlovic, Petro, Munoz, G. David, Bordeianu, A. Dumitru, Adams, Cîmpanu, Bodișteanu, Kovtaliuk, E. Lopez
- FCSB: Târnovanu - M. Toma, Ngezana, M. Popescu, Pantea - Alhassan, Lixandru - Bîrligea, Fl. Tănase, Politic - Thiam
- Rezerve: Zima, Graovac, Dăncuș, Alibec, Miculescu, Kiki, Edjouma, Chiricheș, Olaru, Cisotti. Oct. Popescu, A. Stoian