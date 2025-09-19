În minutul 19, FCSB a bifat o ocazie importantă de a deschide scorul cu șutul lui Baba Alhassan.



Titularizat în această partidă, mijlocașul și-a încercat norocul cu un șut de la distanță, cu stângul, care a șters bara transversală.



Anestis, portarul lui FC Botoșani, nu a avut replică la șutul mijlocașului de la FCSB.

