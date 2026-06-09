Dinamo se poate umple de bani: doi titulari incontestabili negociază transferul în străinătate

Dinamo se poate umple de bani: doi titulari incontestabili negociază transferul în străinătate Fotbal intern
SPORT.RO
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Dinamo ar putea încasa sume importante în această vară. Conducerea negociază plecarea lui Cătălin Cîrjan și a lui Alexandru Musi, fotbaliști doriți de echipe din afara țării.

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DinamoCatalin CirjanAlexandru Musi
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Andrei Nicolescu, președintele grupării din „Ștefan cel Mare”, a confirmat interesul cluburilor de peste hotare pentru cei doi fotbaliști esențiali în „era” Zeljko Kopic. O eventuală vânzare a acestora ar ajuta echipa să echilibreze balanța financiară și să acopere deficitul operațional curent, estimat la aproximativ 4 milioane de euro.

„Există două discuții deschise, una pentru Cîrjan și una pentru Musi, din străinătate”, a spus Andrei Nicolescu, la Prima Sport.

  • Cirjan musi dinamo 2026
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Cătălin Cîrjan e căpitanul lui Dinamo / Foto: Sport Pictures
Musi baraj
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Condițiile plecării pentru Cîrjan și Musi

Dinamoviștii speră să facă rost de bani prin vânzarea lui Cătălin Cîrjan (23 de ani), acesta având în contract o clauză de reziliere de 5 milioane de euro. Mijlocașul evaluat la 3 milioane de euro pe piața transferurilor a înregistrat 43 de meciuri în sezonul recent încheiat, reușind să marcheze 8 goluri și să ofere 6 pase decisive.

În cazul lui Alexandru Musi (21 de ani), șefii clubului nu au fixat încă un preț de pornire. Jucătorul a bifat 38 de apariții în tricoul alb-roșu în campionatul trecut, înscriind 8 goluri și livrând 5 pase decisive. Musi a ajuns la Dinamo vara trecută, de la rivala FCSB, în cadrul unei tranzacții care l-a inclus și pe Dennis Politic.

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