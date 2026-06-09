Dinamo se poate umple de bani: doi titulari incontestabili negociază transferul în străinătate

Andrei Nicolescu, președintele grupării din „Ștefan cel Mare”, a confirmat interesul cluburilor de peste hotare pentru cei doi fotbaliști esențiali în „era” Zeljko Kopic. O eventuală vânzare a acestora ar ajuta echipa să echilibreze balanța financiară și să acopere deficitul operațional curent, estimat la aproximativ 4 milioane de euro.

„Există două discuții deschise, una pentru Cîrjan și una pentru Musi, din străinătate”, a spus Andrei Nicolescu, la Prima Sport.