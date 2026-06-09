Dinamo se poate umple de bani: doi titulari incontestabili negociază transferul în străinătate

Andrei Nicolescu, președintele grupării din „Ștefan cel Mare”, a confirmat interesul cluburilor de peste hotare pentru cei doi fotbaliști esențiali în „era” Zeljko Kopic. O eventuală vânzare a acestora ar ajuta echipa să echilibreze balanța financiară și să acopere deficitul operațional curent, estimat la aproximativ 4 milioane de euro.
„Există două discuții deschise, una pentru Cîrjan și una pentru Musi, din străinătate”, a spus Andrei Nicolescu, la Prima Sport.
Condițiile plecării pentru Cîrjan și Musi
Dinamoviștii speră să facă rost de bani prin vânzarea lui Cătălin Cîrjan (23 de ani), acesta având în contract o clauză de reziliere de 5 milioane de euro. Mijlocașul evaluat la 3 milioane de euro pe piața transferurilor a înregistrat 43 de meciuri în sezonul recent încheiat, reușind să marcheze 8 goluri și să ofere 6 pase decisive.
În cazul lui Alexandru Musi (21 de ani), șefii clubului nu au fixat încă un preț de pornire. Jucătorul a bifat 38 de apariții în tricoul alb-roșu în campionatul trecut, înscriind 8 goluri și livrând 5 pase decisive. Musi a ajuns la Dinamo vara trecută, de la rivala FCSB, în cadrul unei tranzacții care l-a inclus și pe Dennis Politic.