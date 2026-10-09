Cătălin Cîrjan i-a dedicat victoria din Sepsi - Dinamo lui Cătălin Hîldan! Mesaj surprinzător pentru Gică Hagi

Sepsi OSK - Dinamo, din etapa a 11-a a SuperLigii, s-a încheiat în favoarea oaspeților. Pascual și Soro au fost marcatorii duelului disputat la Sfântu Gheorghe.

Cătălin Cîrjan i-a dedicat victoria din Sepsi - Dinamo lui Cătălin Hîldan

La scurt timp după fluierul final, Cătălin Cîrjan a expus că victoria obținută pe terenul lui Sepsi lui Cătălin Hîldan, la 26 de ani după decesul „Unicului Căpitan” pe terenul blestemat din Oltenița.

Cât despre experiența de la echipa națională, mijlocașul a recunoscut că a ieșit puțin din ritm. Motivul? Puținele minute în care a evoluat. Totuși, Cîrjan nu a contestat deciziile selecționerului Gică Hagi.

„Aș vrea să încep prin a-i dedica victoria lui Cătălin Hîldan. Au trecut 24 de ani de când a murit pentru clubul nostru. Suntem foarte fericiți, am revenit după această pauză, unii dintre noi nu am avut minute la echipa națională și am ieșit puțin din ritm. Nu ne gândim la nimeni, ne gândim la noi. Ne dorim să adunăm puncte și la final să fim bine.

Mă simt foarte bine. Așa a fost să fie la echipa națională, nu vreau să vorbesc despre asta, s-a scris că am fost nemulțumit. Nu e adevărat, astea au fost deciziile lui Mister.

Ne dorim să creștem de la meci la meci. Nu ne dorim să spunem vorbe mari, ci să adunăm puncte”, a declarat Cătălin Cîrjan.