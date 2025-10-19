Chiar la sfârșitul lui 2024, Adrian Mutu a preluat-o pe Petrolul Ploiești. A pregătit echipa în pauza de iarnă, apoi a bifat 10 apariții la cârma ”lupilor galbeni” în campionat.



Cu ”Briliantul” pe bancă, Petrolul a pierdut play-off-ul. Mutu a înregistrat o medie de 0,9 puncte pe meci la Ploiești, conform site-ului de specialitate Transfermarkt, și a fost înlăturat de la cârmă.



Adrian Mutu își pregătește revenirea în Superliga. Conducerea a anunțat: ”Putem confirma”



”U” Cluj s-a despărțit de Ioan Ovidiu Sabău, după ce antrenorul a pus pe masă rezilierea. Iar președintele Radu Constantea a dezvăluit că una dintre variante este chiar Adrian Mutu.



”Analizăm situaţia. Vom avea o şedinţă la club, o să avem anumite discuţii. Încercăm să luăm o decizie cât mai repede posibil. Deocamdată nu aş putea spune că e în pole position (n.r. Bergodi), încercăm să discutăm cu fiecare antrenor.



Să avem şi un antrenor care să se potrivească. Putem confirma că Adrian Mutu este pe listă. Cu siguranţă poate fi o variantă. Noi am avut acea discuţie în urmă cu două săptămâni când am încercat să resuscităm lucrurile din interior.



Nu m-am gândit la acea decizie luată după un singur meci. Dar ieri a venit şi a spus că nu mai poate să transmită şi nu mai are cu ce să îi ajute pe jucători. Am avut o discuţie că nu ne setăm obiective de un singur meci, încercăm să schimbăm anumite lucruri.



Important este şi ce simte el. Aştepta o reacţie din partea jucătorilor, nu a venit. Şi a considerat că este mai bine şi pentru el şi pentru club să luăm această decizie. A încercat şi alte metode, a schimbat sistemul, dar mesajul pe care l-a transmis în aceste două săptămâni nu a ajuns la jucători. Ne dorim ca până marţi să avem antrenor”, a spus Radu Constantea, potrivit fanatik.

