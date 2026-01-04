Rapid se află pe locul 2 în campionat, cu 39 de puncte, la doar unul în spatele Universității Craiova. FC Botoșani și Dinamo urmează în clasament, iar FCSB, campioana ultimelor două sezoane, ocupă locul 9, cu 31 de puncte.



„O vrei pe FCSB în play-off?” Răspunsul lui Marian Aioani



Portarul Marian Aioani, în vârstă de 26 de ani, a fost întrebat despre FCSB și posibilitatea ca aceasta să ajungă în play-off. Goalkeeper-ul a răspuns fără ezitare.



„Mai sunt 4 luni de jucat, dar eu asta îmi doresc, să luăm campionatul. (n.r. – O vrei pe FCSB în play-off?) Nu mă interesează! Orice ar fi în play-off, înseamnă că merită să fie acolo. (n.r. – Cu cine vă bateți la titlu?) Poate Craiova, Dinamo. Sunt echipe foarte bune. Și FCSB. Dacă o să prindă play-off-ul”, a spus portarul giuleștenilor.



Până acum în sezon, Aioani a jucat 14 meciuri în campionat pentru Rapid, a primit 14 goluri și a reușit 6 meciuri fără gol primit. În Cupa României, a bifat o partidă, unde a primit două goluri. Portarul născut la Buftea are o cotă de piață de 1,3 milioane de euro, potrivit Transfermarkt.

