După 21 de etape desfășurate în sezonul regulat, echipa pregătită de Constantin Gâlcă a bifat 11 victorii, la care s-au adăugat șase rezultate de egalitate și patru înfrângeri.



Ce salariu va avea Daniel Paraschiv la Rapid



Daniel Paraschiv va juca la Rapid sub formă de împrumut, de la Real Oviedo, până la finalul actualei stagiuni, când giuleștenii îl pot cumpăra definitiv pe fotbalist.



100.000 de euro a plătit trupa din Grant pentru împrumutul lui Paraschiv care, potrivit fanatik, va încasa un salariu lunar de 16.000 de euro la Rapid.



Asta în condițiile în care conducerea giuleștenilor a redus cererea salarială a lui Paraschiv de la 20.000 de euro.



Cristi Săpunaru, uluit de primul transfer pregătit de Rapid: ”Ăsta e jucător?”



”Când eram la Rapid, eu ziceam să-l aducem, atunci voiam să-l aducem. Era Dani Coman parcă președinte la Sibiu. Nu știu cât de pregătit e. Ok, faci o pregătire scurtă, de pe 3 până pe 14, dar nu știu dacă va putea fi titular din primul meci.



Rapid are nevoie de un atacant pe care să plătească bani și care să joace titular, așa cum a spus și Costel Gâlcă. Un jucător care să se bată cu Koljic. Mie mi-a plăcut mult Paraschiv, dar în momentul de față Rapid are nevoie de titulari.



Paraschiv a jucat puțin în ultimele 6 luni, ăsta e un jucător pe care-l iei să fie titular?”, a spus Săpunaru, potrivit digisport.

