Jurnaliștii din țara africană au analizat mutarea și consideră că FCSB a făcut o afacere excelentă, iar pentru fotbalist este o oportunitate uriașă în carieră.



Gigi Becali a insistat pentru aducerea lui Thiam încă din 2023 și a reușit în cele din urmă să-l transfere de la Universitatea Cluj pentru 50.000 de euro, cedându-l definitiv în schimb și pe Andrei Gheorghiță. Mutarea a fost rapid înregistrată la LPF, astfel că atacantul poate juca în meciul din weekend cu FC Argeș.



Elogii din țara natală



Publicațiile din Senegal au preluat imediat știrea și au avut numai cuvinte de laudă, subliniind că venirea la FCSB este un pas major pentru Thiam.



"FCSB, unul dintre cele mai de succes cluburi din țară, a anunțat oficial sosirea lui Mamadou Khady Thiam", au scris jurnaliștii senegalezi, adăugând: "Această mutare permite clubului bucureștean să-și întărească linia de atac, în timp ce Denis Alibec, un alt atacant experimentat, se confruntă cu probleme fizice".



Senegalezii îl descriu pe noul vârf al roș-albaștrilor drept: "un atu ofensiv pentru FCSB, deoarece este puternic și are un bun simț al golului.



Pentru FCSB, această achiziție se înscrie într-o logică de consolidare a unui lot capabil să joace rolurile principale. Pentru Thiam, este oportunitatea de a face un pas înainte într-un club mai expus, cu șansa de a străluci pe scena continentală".



Mamadou Thiam va încasa la FCSB un salariu lunar de 30.000 de euro, egalându-l pe Florin Tănase în topul celor mai bine plătiți jucători din lot.

