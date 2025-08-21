FCSB o întâlnește pe Aberdeen în play-off-ul Europa League. În prima manșă, cele două se confruntă pe ”Pittodrie”, în Scoția. Meciul roș-albaștrilor va putea fi urmărit în direct pe VOYO, dar în format LIVE TEXT pe Sport.ro și Facebook Sport.ro.



Scoțienii au remarcat trei jucători de la FCSB: ”Toți ochii pe ei”



Scoțienii au remarcat trei jucători de la gruparea roș-albastră înainte de meciul direct. E vorba despre Florin Tănase, Vlad Chiricheș și Mihai Popescu, care a fost legitimat în Scoția la St. Mirren, Heart of Midlothian și Hamilton Academy.



”Internaționalul român Florin Tănase conduce clasamentul golgheterilor interni pentru FCSB, cu patru reușite în acest sezon, inclusiv un hat-trick în deplasarea cu Dinamo București, meci în care și fostul jucător de bandă de la Kilmarnock, Danny Armstrong, a reușit un hat-trick pentru gazde.



Fostul fundaș al lui St Mirren, Hearts și Hamilton Accies, Mihai Popescu, se află la al doilea sezon cu formația românească, în timp ce veteranul Vlad Chiricheș ar putea înfrunta pe Dons la Pittodrie. Fundașul central se află la al doilea său mandat la FCSB și are în palmares echipe precum Tottenham Hotspur și Napoli”, a scris afc.co.uk.



FCSB s-a calificat în play-off-ul UEFA Europa League după ce a trecut în turul trei preliminar al competiției de echipa kosovară Drita cu 6-3 la general (3-2 la București, pe Arena Națională, în tur, și 3-1 la Priștina, în retur).



Cine este Aberdeen, adversara lui FCSB din play-off-ul Europa League



Aberdeen a încheiat pe locul 5 în ultima ediție din campionatul Scoției, sub granzii Celtic și Rangers, dar și sub Hibernian sau Dundee United. Echipa antrenată de suedezul Jimmy Thelin s-a calificat direct în play-off-ul Europa League datorită câștigării Cupei Scoției în urma unei finale cu Celtic (1-1, 4-3 după lovituri de departajare).



Cupa Scoției cucerită în luna mai a fost primul trofeu al lui Aberdeen după o pauză de 11 ani. Clubul scoțian, fondat în 1903, a avut perioada de glorie în anii '80, sub comanda lui Sir Alex Ferguson, când a cucerit Cupa Cupelor, Supercupa Europei și trei titluri.



În prezent, Aberdeen are un lot evaluat de Transfermarkt la 18,7 milioane de euro. Cel mai valoros jucător este finlandezul Topi Keskinen, extremă stânga în vârstă de 22 de ani.



În această vară, Aberdeen a plătit până acum doar 725.000 de euro pentru transferuri: extrema Nicolas Milanovic, de la Western Sydney (475.000 de euro) și fundașul stânga Emmanuel Gyamfi, de la Schalke 04 (250.000 de euro). În rest, jucători liberi de contract sau împrumutați.



Aberdeen va debuta în noua ediție de campionat chiar în această seară, de la ora 22:00, cu un meci pe terenul lui Hearts.

