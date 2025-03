Fundașul Joyskim Dawa a dezvăluit recent, într-un interviu pentru presa franceză, că își dorește să plece de la FCSB pentru a face pasul spre un campionat mai puternic, iar un transfer în Ligue 1 ar fi un vis împlinit.



"Cât de bătrân e Dawa?" Elias Charalambus a dat-o pe glume



Înaintea meciului de joi contra lui Olympique Lyon, antrenorul Elias Charalambous a fost întrebat la conferința de presă despre declarațiile fundașului camerunez și a reacționat cu umor.



Mai mult, tehnicianul cipriot a făcut o paralela între el și camerunez și a povestit cum și la finele carieri sale de fotbalist, se simțea tânăr.



"Cât de bătrân e Dawa? Are 28 de ani? E bătrân la 28? Am jucat până la 36 de ani și încă mă simțeam tânăr! (râde) Okay, am mai spus-o, e bine ca jucătorii să vrea să plece la următorul nivel, dar acum nu e momentul. Vor urma 2-3 luni dificile pentru acest club, avem obiective și hai să le îndeplinim mai întâi și apoi vom stabili. Boss-ul și toată echipa managerială au arătat că nu vor opri pe nimeni să meargă la nivelul următor, dacă au șansa", a explicat tehnicianul.



Dawa, care mai are contract cu FCSB până în 2027, a trecut anterior pe la US Avranches, AS Monaco B, Gil Vicente, FFK Mariupol, Valmiera și FC Botoșani, de unde a fost remarcat de Gigi Becali.



Elias Charalambous: ”Nu ne bazăm pe doi-trei jucători!”

FCSB va fi nevoită să le facă față francezilor fără jucători importanți precum Darius Olaru, Daniel Bîrligea, Vali Crețu, Mihai Lixandru, Octavian Popescu sau Alexandru Pantea. Charalambous a recunoscut că s-a așteptat să apară probleme de lot în contextul numărului de meciuri disputate în acest sezon, 51.



”Știm foarte bine că jucând atâtea jocuri, acum am ajuns la 51, dacă nu greșesc, e normal să ai jucători accidentați sau suspendați. Toate echipele din lume au accidentări, e ceva normal. Trebuie să trăim cu asta. Trebuie să găsim soluții. Mereu spun că nu există scuze; să ai scuze e cea mai mare problemă.



Cred în calitatea echipei noastre, nu este de ajuns să ai un lot numeros. Suntem aici să găsim soluții, iar băieții au arătat că sunt pregătiți. Lyon are jucători de mare calitate, dar trebuie să jucăm ca o echipă. Nu ne bazăm pe doi-trei jucători, avem spirit de echipă și asta face diferența. Dacă înțelegi fotbalul, înțelegi spiritul băieților.



Nu este vreun secret. Sunt sesiunile de antrenament, caracteristicile lor; fiecare meci îl analizăm și încercăm să găsim slăbiciunile adversarilor, cum fac și ei la rândul lor”, a adăugat Charalambous.