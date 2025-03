Interviurile și conferințele de dinaintea unor meciuri importante, la care apar jucători și antrenori români, furnizează, de obicei, niște declarații banale. Pe care le poți intui chiar, înainte de a fi rostite. Pentru că, din păcate, mulți dintre cei care apar în fața microfoanelor s-au obișnuit cu un limbaj de lemn.

În acest peisaj, interviul pe care Joyskim Dawa tocmai l-a acordat, în avancronica meciului FCSB – Lyon (joi, ora 19.45), e o excepție de la regulă. Pentru că fundașul de culoare chiar a oferit niște declarații interesante, începând cu dezvăluirea că e un mare admirator al celor de la Lyon.

„Meciul acesta înseamnă enorm! Pentru mine, e mai important decât cel cu Manchester United, pentru că vom juca și în Franța (n.r. – returul va fi pe 13 martie, de la ora 22.00), în țara mea, unde m-am născut. Familia mea, toți prietenii mei vor fi în tribune. Iar Lyon e o echipă pe care o urmăresc, de când eram tânăr. Mă uitam la multe dintre meciurile lor în campionatul francez. Cunosc toți jucătorii de la Lyon. De aceea, încă o dată o spun: pentru mine înseamnă enorm că vom întâlni această echipă, atât la Bucureșit, cât și în Franța“, a spus Dawa.

Acesta a făcut apoi o scurtă analiză a lotului pe care îl are sub comanda sa antrenorul portughez, Paulo Fonseca (51 de ani).

„Pentru mine, jucătorul lor de bază e Rayan Cherki. Dar Lyon are mulți jucători experimentați, jucători care au fost la Mondiale. Mă refer la Tolisso, la fundașul lor dreapta din Argentina (n.r. – Tagliafico). Apoi, îl au și pe Lacazette“, a continuat Dawa.

Acesta a insistat că FCSB n-are niciun motiv să aibă vreun complex de inferioritate în fața unei echipe care ocupă locul 6 în Ligue 1.

„Cred că, dacă suntem astăzi aici, n-are nicio legătură cu norocul. E pentru că am obținut rezultate foarte bune. Ne-am arătat calitatea și am dovedit de ce suntem aici, astăzi. N-avem niciun motiv să ne temem de Lyon. Trebuie să ieșim pe teren și să arătăm de ce am ajuns până aici. Vrem să câștigăm pentru club și pentru suporteri“, a încheiat stoperul de 28 de ani.