Gigi Becali vrea sa-l transfere pe Fortes de la Gaz Metan: "Le-am spus sa faca actele rapid si duminica sa joace in ros-albastru!" Ce oferta a facut Becali

Gigi Becali nu renunta la ideea de a mai cumpara un atacant.

"Sunt doar zvonuri pana acum!" spunea Carlos Fortes dupa partida cu Dinamo, in care a marcat golul victoriei, despre un posibil transfer la FCSB. Atacantul de 23 de ani este insa dorit de Gigi Becali la FCSB si a dezvaluit ca a discutat cu impresarii lui!

"Pai daca au fost impresarii lui la mine. Au zis niste sume. Si le-am spus suma asta daca duminica isi da cu stangul in dreptul (n.r. rade). Glumesc. Eu le-am spus sa facem actele repede si sa joace duminica in ros-albastru. Au zis ca nu e posibil. Au zis ca vor sa il mai tina 6 luni la Gaz Metan.

Il iau un an imprumut, cu drept de cumparare pe 5 ani. Si contract cu el. Il pun pe cantar cand vine, cu "Bizonul" nu am facut asa pentru nu am avut experienta" a spus Gigi Becali la Digi Sport.

Lider in Liga 1, Gaz Metan joaca in etapa urmatoare chiar cu FCSB. Cele 2 echipa au golgheterii primelor 3 etape din acest sezon - Fortes si Gnohere, ambii cu cate 3 reusite.