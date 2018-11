Primele vesti despre starea lui Mihaila si motivul incredibil pentru care ambulanta a intrat pe teren dupa un minut! Colegii s-au asezat in genunchi sa se roage | FOTO

Momente absolut socante si tragice pe stadionul din Iasi.

UPDATE: Valentin Mihaila, si-a revenit, este constient, si a fost transportat la spital pentru a i se face o tomografie computerizata.

Ambulanta a avut nevoie de un minut pentru a intra pe teren, desi toti jucatorii de pe teren, precum si arbitrii faceau semne disperate. Potrivit primelor informatii, medicii nu erau in acel moment in ambulante si nu erau atenti la desfasurarea evenimentelor de pe teren.

Mihaila a fost transportat la spitalul din Iasi dupa ce a fost mutat in cea de-a doua ambulanta. Jucatorul Craiovei a stat 25 minute la stadion, in ambulanta, inainte ca medicii sa decida ca acesta trebuie transportat la spital.

In minutul 10 al partidei, Rus l-a lovit intentionat pe Mihaila cu mana in gat. Pustiul in varsta de 18 ani al Craiovei a cazut imediat la pamant. Rus a fost eliminat direct, insa tanarul jucator al Craiovei a avut nevoie de interventia medicilor.

Au fost momente dramatice la Iasi. Ambulanta a venit dupa aproximativ un minut, perioada in care atat arbitrii, cat si jucatorii faceau semne disperate ca medicii sa intervina cat mai repede.

Martic, coechipierul lui Mihaila, s-a asezat in genunchi si a inceput sa se roage cu lacrimi in ochi pentru colegul sau.

sursa foto: captura DigiSport