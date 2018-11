IASI 0-3 CRAIOVA | Mitrita nu se gandeste la titlu: "Luam fiecare meci in parte"

Craiova s-a impus la Iasi cu scorul de 3-0 .

Oltenii urca pe locul 2 in clasament dupa victoria de la Iasi. Alexandru Mitrita a fost omul meciului reusind sa inscrie un gol si sa ofere o pasa decisiva pentru Koljic.

"Luam fiecare meci in parte"

Suntem foarte bucurosi ca am legat 3 victorii. Se vede ca avem relatii bune de joc. Ne-am acomodat unii cu altii. Avem un antrenor foarte bun. Am spus ca luam fiecare meci in parte si speram sa continuam pe aceasi linie. Nu ne gandim la titlu. Noi trebuie sa luam fiecare meci in parte, a spus Mitrita dupa meciul castigat cu Craiova.

Koljic, arma secreta a celor de la Craiova

Baluta si Koljic sunt gurile de foc ale formatiei lui Mangia. Cei doi fotbalsiti se inteleg excelent si inscriu goluri pe banda rulanta.

"Baluta era un jucator de spatii, Koljic e pivot si ma inteleg foarte bine", a declarat Mitrita la Digi Sport.