Nu a fost la primul incident! I-a rupt tibia lui Chipciu si i-a fractura mandibula altui stelist: cine e jucatorul care putea provoca o tragedie in Liga 1

Laurentiu Rus nu este la primul moment de acest gen in cariera. Jucatorul de acum al celor de la Iasi a avut o intrare criminala la Alexandru Chipciu intr-un derby Steaua - Dinamo, disputat pe 11 mai 2013. Fostul jucator al Stelei a suferit o fractura de tibie si a stat 45 de zile cu piciorul in ghips.



In 2016, Rus a avut o alta intrare dura tot la adresa unui jucator al FCSB. Fotbalist la CFR Cluj in acel moment, Rus l-a lovit cu genunchiul in gura pe Aganovic. Aganovic a suferit o fractura de mandibula.

