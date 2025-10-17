Care este situația lui Vlad Chiricheș! Fotbalistul de la FCSB pe care se bazează Gigi Becali

FCSB o va întâlni pe Metaloglobus în etapa a 13 din Superliga, într-un meci care va avea loc sâmbătă, de la 20:30 și va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

„Roș-albaștrii” vor avea probleme în apărare pentru partida cu formația nou-promovată, după accidentarea gravă suferită de Mihai Popescu.



Vlad Chiricheș va fi înlocuitorul lui Mihai Popescu, dar ratează meciul cu Metaloglobus



În momentul în care s-a aflat că sezonul este încheiat pentru Mihai Popescu, Gigi Becali a explicat că Vlad Chiricheș îi va lua locul lui în apărarea pentru moment.

Fundașul de 35 de ani a fost trecut pe lista UEFA în locul lui Mihai Popescu, dar MM Stoica a anunțat că Chiricheș este momentan accidentat și nu va putea juca în meciul cu Metaloglobus.

Elias Charlambous a confirmat acest fapt la conferința de presă de dintea partidei de sâmbătă cu gruparea bucureșteană.

„Vlad are o accidentare și sperăm să revină repede. Nu e ceva rău. El poate juca fundaș central. A mai jucat acolo. Ne poate ajuta”, a spus Elias Charalambous.

Rămâne de văzut dacă Chiricheș va fi disponibil pentru duelul cu Bologna din Europa League, care va avea loc joi, 23 octombrie.

