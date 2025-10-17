Care este situația lui Vlad Chiricheș! Fotbalistul de la FCSB pe care se bazează Gigi Becali

Care este situația lui Vlad Chiricheș! Fotbalistul de la FCSB pe care se bazează Gigi Becali Superliga
Elias Charalambous a dezvăluit care este situația lui Vlad Chiricheș înaintea meciului cu Metaloglobus.

FCSB o va întâlni pe Metaloglobus în etapa a 13 din Superliga, într-un meci care va avea loc sâmbătă, de la 20:30 și va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

„Roș-albaștrii” vor avea probleme în apărare pentru partida cu formația nou-promovată, după accidentarea gravă suferită de Mihai Popescu.

Vlad Chiricheș va fi înlocuitorul lui Mihai Popescu, dar ratează meciul cu Metaloglobus

În momentul în care s-a aflat că sezonul este încheiat pentru Mihai Popescu, Gigi Becali a explicat că Vlad Chiricheș îi va lua locul lui în apărarea pentru moment.

Fundașul de 35 de ani a fost trecut pe lista UEFA în locul lui Mihai Popescu, dar MM Stoica a anunțat că Chiricheș este momentan accidentat și nu va putea juca în meciul cu Metaloglobus.

Elias Charlambous a confirmat acest fapt la conferința de presă de dintea partidei de sâmbătă cu gruparea bucureșteană.

„Vlad are o accidentare și sperăm să revină repede. Nu e ceva rău. El poate juca fundaș central. A mai jucat acolo. Ne poate ajuta”, a spus Elias Charalambous.

Rămâne de văzut dacă Chiricheș va fi disponibil pentru duelul cu Bologna din Europa League, care va avea loc joi, 23 octombrie.

Gigi Becali: ”O să îl băgăm pe Chiricheș pe lista UEFA!”

Într-un dialog cu PRO TV și Sport.ro, Gigi Becali anunțase posibile soluții după accidentarea suferită de Mihai Popescu.

”(n.r. dacă va mai aduce alt fundaș central) Păi nu avem? Îl avem pe Baba, îl avem pe Chiricheș, îl avem pe Graovac care revine. Vine și Dawa acum în două-trei săptămâni, avem destule variante. Asta e, așa se întâmplă în viață.

Ce ghinion e când se accidentează unul. Ghinion e când faci accident, atunci, s-a accidentat, face piciorul la loc, la revedere, ce ghinion, asta se întâmplă la fotbal, nu numai la noi, se întâmplă peste tot.

Ce vrea Domnul așa să fie. O să îl băgăm pe Chiricheș (n.r. pe lista UEFA)”, a spus Gigi Becali pentru PRO TV și Sport.ro.

Get notifications about important news!