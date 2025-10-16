Popescu a suferit o ruptură a ligamentelor încrucișate anterioare la meciul echipei naționale cu Austria, scor 1-0, iar sezonul este încheiat pentru fundașul roș-albaștrilor, care, cel mai probabil, nu va mai apărea în tricoul campioanei, având în vedere că Gigi Becali a spus că nu îi va prelungi contractul.

Mihai Stoica: ”Chiricheș are niște probleme!”

Din lotul roș-albaștrilor lipsesc în momentul de față și Joyskim Dawa și Daniel Graovac, care nu s-au recuperat încă. Astfel, Siyabonga Ngezana rămâne singurul fundaș central care poate juca atât în campionat, cât și în Europa.

Gigi Becali a anunțat că Vlad Chiricheș va fi trecut pe lista UEFA, însă Mihai Stoica susține că nici experimentatul fotbalist nu reprezintă o soluție în momentul de față, deoarece și el se confruntă cu anumite probleme medicale.

”Îl trecem pe Chiricheș, deși nici el nu e foarte bine acum, cred că are și el nevoie de o perioadă. Are niște probleme și necesită puțin timp până când să se antreneze normal. E alt gen de probleme, nu musculare.

El și Crețu sunt separat acum. Crețu cred că o să revină destul de repede, dar deocamdată nu este. Graovac aleargă, în mod normal pe 20 începe să se antreneze normal, deci va putea juca. Sută la sută nu va juca primele două meciuri, dar după aia cred că va putea juca”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.

Gigi Becali: ”O să îl băgăm pe Chiricheș pe lista UEFA!”

Într-un dialog cu PRO TV și Sport.ro, Gigi Becali anunțase posibile soluții după accidentarea suferită de Mihai Popescu.

”(n.r. dacă va mai aduce alt fundaș central) Păi nu avem? Îl avem pe Baba, îl avem pe Chiricheș, îl avem pe Graovac care revine. Vine și Dawa acum în două-trei săptămâni, avem destule variante. Asta e, așa se întâmplă în viață.

Ce ghinion e când se accidentează unul. Ghinion e când faci accident, atunci, s-a accidentat, face piciorul la loc, la revedere, ce ghinion, asta se întâmplă la fotbal, nu numai la noi, se întâmplă peste tot.

Ce vrea Domnul așa să fie. O să îl băgăm pe Chiricheș (n.r. pe lista UEFA)”, a spus Gigi Becali pentru PRO TV și Sport.ro.

