Care este situația accidentării lui Mihai Lixandru! Piciorul jucătorului arăta horror

FCSB a remizat în deplasarea de la Miercurea Ciuc, iar pe lângă criza de rezultate, „roș-albaștrii” s-au ales și cu un jucător „avariat”.
Este vorba despre Mihai Lixandru care a apărut la flash-interviu cu un bandaj imens la picior.
Care este situația accidentării lui Mihai Lixandru
Mijlocașul defensiv a suferit o contuzie puternică, iar după remiza cu Csikszereda a fost bandajat serios la piciorul drept. Cu toate că bandajul arăta „horror” situația lui Lixandru nu este atât de gravă, după cum informează digisport.ro.
Medicii formației bucureștene au hotărât să nu îi facă un RMN fotbalistului, dar în schimb va începe un tratament. Oficialii FCSB-ului speră ca jucătorul să fie apt pentru partida cu FC Botoșani din etapa următoare.
Mihai Lixandru a avut o perioadă complicată din cauza unei rupturi a ligamentului încrucișat, suferită în partida cu PAOK din octombrie 2024.
Ce a spus Mihai Lixandru după remiza cu Csikszereda
Mihai Lixandru s-a declarat dezamăgit de rezultatul obținut de FCSB la Miercurea Ciuc și a explicat și care este starea accidentării sale.
„Dezamăgitor rezultatul, jocul. Din păcate nu ne-a ieșit nici în seara asta ce ne doream. Trebuie să găsim putere să mergem mai departe și să arătăm mult mai bine. Sunt foarte multe lucruri care nu merg. Nu știu exact cauza. Tot încercăm, la antrenamente arătăm foarte bine. Nu știu ce se întâmplă c la meci nu avem acceași față.
Trebuie constanță. E cel mai greu să ai constanță. Am avut și meciuri bune, dar foarte multe proaste. Trebuie să ne găsim constanță. Poate și cu puțin de noroc în seara asta se termina 1-0. Un meci prost dar se termina cu o victorie.
Am avut niște ocazii mari în prima repriză și nu am reușit să marcăm. Fotbalul nu te iartă. Și în anii trecuți am avut meciuri în care nu am arătat bine și am câștigat. Sunt meciuri în care trebuie să suferi. Din păcate azi nici nu am arătat bine, nici nu am luat punctele.
(n.r. despre accidentare) Este o contuzie. O lovitură de la o fază din prima repriză. Se întâmplă, asta e viața de fotbalist.
E o imagine grea când ne uităm la clasament. Trebuie să fim bărbați, să ne asumăm că am ajuns aici și tot noi trebuie să o scoatem la capăt”, a spus Lixandru, după remiza cu Csikszereda.