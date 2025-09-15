Care este situația accidentării lui Mihai Lixandru! Piciorul jucătorului arăta horror

FCSB a remizat în deplasarea de la Miercurea Ciuc, iar pe lângă criza de rezultate, „roș-albaștrii” s-au ales și cu un jucător „avariat”.

Este vorba despre Mihai Lixandru care a apărut la flash-interviu cu un bandaj imens la picior.



Care este situația accidentării lui Mihai Lixandru



Mijlocașul defensiv a suferit o contuzie puternică, iar după remiza cu Csikszereda a fost bandajat serios la piciorul drept. Cu toate că bandajul arăta „horror” situația lui Lixandru nu este atât de gravă, după cum informează digisport.ro.

Medicii formației bucureștene au hotărât să nu îi facă un RMN fotbalistului, dar în schimb va începe un tratament. Oficialii FCSB-ului speră ca jucătorul să fie apt pentru partida cu FC Botoșani din etapa următoare.

Mihai Lixandru a avut o perioadă complicată din cauza unei rupturi a ligamentului încrucișat, suferită în partida cu PAOK din octombrie 2024.