CFR, ca-n vremurile bune cu Dan Petrescu pe bancă! Așa a fost formația din Gruia, vineri, în confruntarea cu FC Argeș. Pentru că, la capătul unui meci insipid, în care remiza albă ar fi fost cel mai corect rezultat, CFR a reușit să dea lovitura cu un gol înscris, în minutul 90+3!

Încântat de acest succes, care a ridicat echipa pe podium, la cinci puncte de liderul Universitatea Cluj, Mario Camora a venit la interviul de după meci și a anunțat că CFR atacă titlul!

„Bine că n-am primit gol. O execuție perfectă a lui Adiță (n.r. – Adrian Păun). De acum, trebuie să încercăm, să ajungem cât mai sus. E clar: cât timp avem șanse matematice, trebuie să sperăm la titlu. Vom lupta, vom alerga după fiecare minge și, după aceea, vom vedea unde suntem. Montați am fost tot timpul. FC Argeș, o echipă bună, organizată, e și în semifinalele cupei. Sperăm să revenim în lupta pentru titlu. Datoria noastră e să luptăm. Sper să repetăm în derby-ul de sâmbătă (n.r. – cu Universitatea Cluj) scorul din sezonul regulat, când am câștigat“, a spus Camora.