După patru etape desfășurate în a doua parte a campionatului, ardelenii au bifat o victorie, un rezultat de egalitate și au pierdut două meciuri. CFR Cluj (31p) se află, așadar, la opt lungimi în spatele liderului ”U” (39p).

Ioan Varga a dat verdictul despre Pancu

S-ar fi vehiculat în ultimul timp că Daniel Pancu ar fi favorit să-l înlocuiască pe Costel Gâlcă la Rapid, în contextul în care ar exista tensiuni în vestiarul giuleștenilor.

Ioan Varga, patronul lui CFR Cluj, a fost întrebat dacă îi e teamă cumrva că Pancu ar putea să părăsească echipa din Gruia. Finanțatorul a evidențiat însă că nu se pune problema ca Pancu să plece de la CFR.

”Nu-mi e frică de nimic. Avem o relație bună și nu se pune problema de așa ceva, astea sunt speculații de presă. Avem o relație foarte cordială și corectă.

Pancu muncește, este serios, își face treaba, nu se gândește la nimic, decât la obiectiv. Indiferent dacă își face obiectivul sau nu, din partea noastră are susținere necondiționată pentru continuitate”, a spus Varga, potrivit iamsport.

Pentru CFR Cluj urmează meciul cu FC Argeș de vineri seară, ora 20:30, din etapa #5 a play-off-ului. Confruntarea va avea loc la Mioveni.

Pancu, garanția lui ”Il Luce” pentru banca naționalei

Potrivit lui Prunea, Lucescu i-a comunicat direct președintelui Federației Române de Fotbal pe cine ar trebui să mizeze. Fostul portar a reprodus dialogul pe care fostul selecționer l-ar fi purtat cu Răzvan Burleanu.

”Știți că nea Mircea, înainte să se prăpădească, i-a zis lui Burleanu că singurul antrenor pentru care ar garanta el la națională e Pancu? Pe cuvântul meu de onoare! 'Pe cine?' / 'Eu pe Pancu l-aș vedea'. Pe cuvântul meu de onoare!”, a relatat Florin Prunea, conform aceleiași surse.