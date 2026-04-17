SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Daniel Pancu a lansat o declarație neașteptată înaintea meciului cu FC Argeș din play-off-ul.

TAGS:
Daniel PancuCFR ClujSuperligaFC Arges
Din articol

CFR Cluj o va întâlni pe FC Argeș într-un meci din runda a cincea din play-off-ul Superligii, care va loc vineri, de la ora 20:30 și va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Înaintea partidei de la Mioveni, ardelenii se află pe locul patru în pplay-off-ul Superligii, la opt puncte de liderul ”U” Cluj.

Daniel Pancu, declarație neașteptată înaintea meciului cu FC Argeș

Antrenorul lui CFR Cluj este cunoscut pentru firea războinică pe care o are, iar la conferința de presă de dinaintea partidei cu piteștenii a anunțat că el se gândește în continuare la titlu.

Chiar dacă „feroviarii” sunt la „opt” lungimi în spatele liderului cu șase etape înainte de finalul sezonului, Daniel Pancu nu a renunțat la obiectivul suprem.

„Este posibil să fiu în continuare singurul nebun din clubul acesta care se mai gândeşte la campionat. Cam aşa simt eu, dar nu e terminat nimic, însă fără victorie mâine, să marcăm un gol şi dacă se poate să nu luăm gol, să abordăm returul acesta de play-off cu mai multă încredere şi să avem parte din nou de o serie de rezultate foarte bune.

Le-am vorbit toată săptămâna jucătorilor de lucrul acesta, că încă se mai poate în ceea ce priveşte lupta pentru titlu, pentru că dacă aş vorbi de locul trei sau patru am putea să terminăm pe locul şase, lucru care este posibil în continuare, pentru că există echilibru, sunt detalii în jocuri, sunt momente de formă, momente de inspiraţie sau neinspiraţie ale antrenorilor şi eu v-am spus că încă mai cred în câştigarea titlului”, a spus Daniel Pancu.

Publicitate

Ioan Varga a dat verdictul despre Pancu

S-ar fi vehiculat în ultimul timp că Daniel Pancu ar fi favorit să-l înlocuiască pe Costel Gâlcă la Rapid, în contextul în care ar exista tensiuni în vestiarul giuleștenilor.

Ioan Varga, patronul lui CFR Cluj, a fost întrebat dacă îi e teamă cumrva că Pancu ar putea să părăsească echipa din Gruia. Finanțatorul a evidențiat însă că nu se pune problema ca Pancu să plece de la CFR.

”Nu-mi e frică de nimic. Avem o relație bună și nu se pune problema de așa ceva, astea sunt speculații de presă. Avem o relație foarte cordială și corectă.

Pancu muncește, este serios, își face treaba, nu se gândește la nimic, decât la obiectiv. Indiferent dacă își face obiectivul sau nu, din partea noastră are susținere necondiționată pentru continuitate”, a spus Varga, potrivit iamsport.

Pentru CFR Cluj urmează meciul cu FC Argeș de vineri seară, ora 20:30, din etapa #5 a play-off-ului. Confruntarea va avea loc la Mioveni și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
O femeie de 91 de ani, care voia să-și doboare un record la un joc video, a declanșat o operațiune a poliției
O femeie de 91 de ani, care voia să-și doboare un record la un joc video, a declanșat o operațiune a poliției
ARTICOLE PE SUBIECT
Ioan Varga a dat verdictul despre Pancu
Ioan Varga a dat verdictul despre Pancu
Pancu, declarația serii după ce și-a luat gândul de la titlu: ”Credeam că joacă Barcelona cu o echipă de Liga 3”
Pancu, declarația serii după ce și-a luat gândul de la titlu: ”Credeam că joacă Barcelona cu o echipă de Liga 3”
Daniel Pancu, răspuns surprinzător când a fost întrebat dacă își lasă jucătorii la Înviere! Ce spune despre șansele la titlu
Daniel Pancu, răspuns surprinzător când a fost întrebat dacă își lasă jucătorii la Înviere! Ce spune despre șansele la titlu
ULTIMELE STIRI
Reacție la miezul nopții: Kylian Mbappe a spus totul după eliminarea din Champions League
Reacție la miezul nopții: Kylian Mbappe a spus totul după eliminarea din Champions League
Ce urmează pentru Vlad Chiricheș, ”interzis” de Gigi Becali la FCSB: ”E o opțiune bună pentru el”
Ce urmează pentru Vlad Chiricheș, ”interzis” de Gigi Becali la FCSB: ”E o opțiune bună pentru el”
Ce a postat Romario, după ce și-a înșelat iubita cu cea mai bună prietenă a ei: ”Așa am fost primit”
Ce a postat Romario, după ce și-a înșelat iubita cu cea mai bună prietenă a ei: ”Așa am fost primit”
Florin Prunea continuă războiul cu Răzvan Burleanu: „Să-i ceară scuze! Așa va face și cu Gică Hagi”
Florin Prunea continuă războiul cu Răzvan Burleanu: „Să-i ceară scuze! Așa va face și cu Gică Hagi”
EHF EURO 2026 | Care e componența grupelor Europeanului transmis de VOYO + Cu cine a picat România
EHF EURO 2026 | Care e componența grupelor Europeanului transmis de VOYO + Cu cine a picat România
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Cea mai atrăgătoare hocheistă a fost protagonista unui pictorial incendiar, în costum de baie. Imagini spectaculoase

Cea mai atrăgătoare hocheistă a fost protagonista unui pictorial incendiar, în costum de baie. Imagini spectaculoase

La 42 de ani, frumoasa Ada Nechita a spus-o direct: "Nu sunt departe de handbal"

La 42 de ani, frumoasa Ada Nechita a spus-o direct: "Nu sunt departe de handbal"

Rădoi, în fața unei oportunițăți imense: clubul care îl vrea pe bancă e un colos pe lângă FCSB!

Rădoi, în fața unei oportunițăți imense: clubul care îl vrea pe bancă e un colos pe lângă FCSB!

De pe locul 12 în lume, Bernadette Szocs și Edi Ionescu se gândesc deja la Jocurile Olimpice

De pe locul 12 în lume, Bernadette Szocs și Edi Ionescu se gândesc deja la Jocurile Olimpice

Unde s-a mutat și câți ani are de fapt Ivana Knoll, suportera croată care a înnebunit lumea fotbalului!

Unde s-a mutat și câți ani are de fapt Ivana Knoll, suportera croată care a înnebunit lumea fotbalului!

Rivala lui Paige Spiranac, de o frumusețe răpitoare. Cât de bine arată tânăra care aspiră la titlul de "cea mai atrăgătoare femeie"

Rivala lui Paige Spiranac, de o frumusețe răpitoare. Cât de bine arată tânăra care aspiră la titlul de "cea mai atrăgătoare femeie"



Recomandarile redactiei
Ce urmează pentru Vlad Chiricheș, ”interzis” de Gigi Becali la FCSB: ”E o opțiune bună pentru el”
Ce urmează pentru Vlad Chiricheș, ”interzis” de Gigi Becali la FCSB: ”E o opțiune bună pentru el”
Reacție la miezul nopții: Kylian Mbappe a spus totul după eliminarea din Champions League
Reacție la miezul nopții: Kylian Mbappe a spus totul după eliminarea din Champions League
Florin Prunea continuă războiul cu Răzvan Burleanu: „Să-i ceară scuze! Așa va face și cu Gică Hagi”
Florin Prunea continuă războiul cu Răzvan Burleanu: „Să-i ceară scuze! Așa va face și cu Gică Hagi”
Ce a postat Romario, după ce și-a înșelat iubita cu cea mai bună prietenă a ei: ”Așa am fost primit”
Ce a postat Romario, după ce și-a înșelat iubita cu cea mai bună prietenă a ei: ”Așa am fost primit”
De film! Starul Braziliei și-a înșelat iubita cu cea mai bună prietenă a ei
De film! Starul Braziliei și-a înșelat iubita cu cea mai bună prietenă a ei
Alte subiecte de interes
Surpriză la Rapid - Dinamo. Cine dă lovitura de începere
Surpriză la Rapid - Dinamo. Cine dă lovitura de începere
Daniel Pancu a văzut primul ”11” folosit de FCSB cu Unirea Slobozia și a dat verdictul: ”Cel mai bun după plecarea lui Coman”
Daniel Pancu a văzut primul ”11” folosit de FCSB cu Unirea Slobozia și a dat verdictul: ”Cel mai bun după plecarea lui Coman”
Dan Petrescu propune un jucător la naționala României: "Îi dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător"
Dan Petrescu propune un jucător la naționala României: "Îi dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător"
Dan Petrescu, înainte de CFR Cluj - Pafos: "Sunt clar mai buni decât noi, îmi dau fiori brazilienii lor. În România n-avem ca ei"
Dan Petrescu, înainte de CFR Cluj - Pafos: "Sunt clar mai buni decât noi, îmi dau fiori brazilienii lor. În România n-avem ca ei"
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
CITESTE SI
După „Bombonel”, alți doi români au fost prinși de Poliție în Australia. Ținta lor preferată: bătrânii de peste 70 de ani

stirileprotv După „Bombonel”, alți doi români au fost prinși de Poliție în Australia. Ținta lor preferată: bătrânii de peste 70 de ani

Justin Bieber, desființat de fani. ”Cel mai prost headliner din istoria Coachella”. Ce a făcut pe scenă pentru 10 milioane $

protv Justin Bieber, desființat de fani. ”Cel mai prost headliner din istoria Coachella”. Ce a făcut pe scenă pentru 10 milioane $

Justin Bieber a reaprins nostalgia la Coachella. Imagini inedite din timpul show-ului | GALERIE FOTO

stirileprotv Justin Bieber a reaprins nostalgia la Coachella. Imagini inedite din timpul show-ului | GALERIE FOTO

Rata anuală a inflaţiei în România este de trei ori mai mare decât media UE. Țările care conduc topul celor mai mici scumpiri

stirileprotv Rata anuală a inflaţiei în România este de trei ori mai mare decât media UE. Țările care conduc topul celor mai mici scumpiri

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!