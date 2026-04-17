CFR Cluj o va întâlni pe FC Argeș într-un meci din runda a cincea din play-off-ul Superligii, care va loc vineri, de la ora 20:30 și va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Înaintea partidei de la Mioveni, ardelenii se află pe locul patru în pplay-off-ul Superligii, la opt puncte de liderul ”U” Cluj.

Daniel Pancu, declarație neașteptată înaintea meciului cu FC Argeș

Antrenorul lui CFR Cluj este cunoscut pentru firea războinică pe care o are, iar la conferința de presă de dinaintea partidei cu piteștenii a anunțat că el se gândește în continuare la titlu.

Chiar dacă „feroviarii” sunt la „opt” lungimi în spatele liderului cu șase etape înainte de finalul sezonului, Daniel Pancu nu a renunțat la obiectivul suprem.

„Este posibil să fiu în continuare singurul nebun din clubul acesta care se mai gândeşte la campionat. Cam aşa simt eu, dar nu e terminat nimic, însă fără victorie mâine, să marcăm un gol şi dacă se poate să nu luăm gol, să abordăm returul acesta de play-off cu mai multă încredere şi să avem parte din nou de o serie de rezultate foarte bune.

Le-am vorbit toată săptămâna jucătorilor de lucrul acesta, că încă se mai poate în ceea ce priveşte lupta pentru titlu, pentru că dacă aş vorbi de locul trei sau patru am putea să terminăm pe locul şase, lucru care este posibil în continuare, pentru că există echilibru, sunt detalii în jocuri, sunt momente de formă, momente de inspiraţie sau neinspiraţie ale antrenorilor şi eu v-am spus că încă mai cred în câştigarea titlului”, a spus Daniel Pancu.