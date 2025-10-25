CFR Cluj îngrozește! E o realitate, având în vedere situația actuală din clasament.

După 0-2 cu Farul Constanța pe teren propriu, la Cluj, cuvântul cel mai des folosit a fost „rușine“. La scurt timp după ce interimarul Laurențiu Rus a pomenit de așa ceva, în fața reporterilor a apărut și căpitanul CFR-ului, Mario Camora.

Vizibil afectat, aproape cu lacrimi în ochi, fundașul stânga a avertizat că retrogradarea e un pericol cât se poate de real pentru CFR, la ora actuală!

„Mi-e rușine. De când sunt la CFR, n-am avut astfel de momente. Cred că fanii sunt sătui de vorbe. Fanii au dreptate. Scuzele nu ajung. Trebuie să ne fie rușine. Nici nu trebuie să mai ieșim din case, la ce rușine facem. Noi degeaba le mai cerem scuze fanilor. E momentul cel mai dureros, de când sunt la CFR. Niciodată n-am mai trecut prin așa ceva și normal că te copleșesc emoțiile. Trebuie să găsim soluțiile, fiindcă, în caz contrar, vom juca de la ora 11, la anul (n.r. – în liga a doua). E dezastruos ce se întâmplă aici“, a spus Camora.

