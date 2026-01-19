Selecţionata Insulelor Feroe a obţinut prima sa victorie la un Campionat European, 37-24 cu Muntenegru duminică la EHF EURO 2026, turneu final care are loc în Danemarca, Suedia şi Norvegia.
După egalul cu Elveţia, din debutul competiţiei, insularii au acum şansa de a se califica în grupele principale.
Slovenia, deşi a fost condusă de Elveţia cu 23-14, a reuşit să întoarcă scorul şi să se impună cu 38-35, obţinând calificarea în grupele principale.
Islanda şi Ungaria şi-au asigurat şi ele prezenţa în faza următoare a competiţiei.
Rezultatele înregistrate duminică la EURO 2026 și clasamentele grupelor
Grupa B
România - Danemarca 24-39
Macedonia de Nord - Portugalia 29-29
Clasament:
1. Danemarca 4 puncte
2. Portugalia 3
3. Macedonia de Nord 1
4. România 0
Grupa D
Elveţia - Slovenia 35-38
Muntenegru - Feroe 24-37
Clasament:
1. Slovenia 4 puncte
2. Feroe 3
3. Elveţia 1
4. Muntenegru 0
Grupa F
Italia - Ungaria 26-32
Polonia - Islanda 23-31
Clasament:
1. Islanda 4 puncte
2. Ungaria 4
3. Polonia 0
4. Italia 0
Primele două clasate din fiecare grupă se califică în faza următoare, a grupelor principale.
Info: Agerpres