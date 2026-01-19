VIDEO EXCLUSIV Minunea Feroe continuă! Victorie categorică la EHF EURO 2026 și calificarea în grupele principale este aproape

Minunea Feroe continuă! Victorie categorică la EHF EURO 2026 și calificarea în grupele principale este aproape Handbal
Campionatul European de handbal masculin este transmis în exclusivitate de VOYO.

Insulele FeroeMuntenegruEHF Euro 2026Voyocampionatul european de handbal masculin
Selecţionata Insulelor Feroe a obţinut prima sa victorie la un Campionat European, 37-24 cu Muntenegru duminică la EHF EURO 2026, turneu final care are loc în Danemarca, Suedia şi Norvegia.

După egalul cu Elveţia, din debutul competiţiei, insularii au acum şansa de a se califica în grupele principale.

Slovenia, deşi a fost condusă de Elveţia cu 23-14, a reuşit să întoarcă scorul şi să se impună cu 38-35, obţinând calificarea în grupele principale.

Islanda şi Ungaria şi-au asigurat şi ele prezenţa în faza următoare a competiţiei.

Rezultatele înregistrate duminică la EURO 2026 și clasamentele grupelor

Grupa B

România - Danemarca 24-39

Macedonia de Nord - Portugalia 29-29

Clasament:

1. Danemarca 4 puncte

2. Portugalia 3

3. Macedonia de Nord 1

4. România 0

Grupa D

Elveţia - Slovenia 35-38

Muntenegru - Feroe 24-37

Clasament:

1. Slovenia 4 puncte

2. Feroe 3

3. Elveţia 1

4. Muntenegru 0

Grupa F

Italia - Ungaria 26-32

Polonia - Islanda 23-31

Clasament:

1. Islanda 4 puncte

2. Ungaria 4

3. Polonia 0

4. Italia 0

Primele două clasate din fiecare grupă se califică în faza următoare, a grupelor principale.

Info: Agerpres

