Selecţionata Insulelor Feroe a obţinut prima sa victorie la un Campionat European, 37-24 cu Muntenegru duminică la EHF EURO 2026, turneu final care are loc în Danemarca, Suedia şi Norvegia.

După egalul cu Elveţia, din debutul competiţiei, insularii au acum şansa de a se califica în grupele principale.

