Naţionala de handbal masculin a României a fost învinsă clar de Danemarca, 39-24 duminică seara, la EHF EURO 2026, meci transmis în exclusivitate de VOYO.

Tricolorii lui George Buricea au reuşit să ţină piept danezilor doar în prima repriză, apoi scorul a luat proporţii după pauză.

Danemarca este campioana mondială şi olimpică en-titre și vicecampioana europeană din 2024.

În celălalt meci din grupa României, Portugalia a remizat cu Macedonia de Nord, 29-29, după ce lusitanii câștigaseră meciul cu tricolorii din prima etapă cu 40-34.

Danemarca este liderul grupei, cu 4 puncte, urmată de Portugalia, 3 puncte, Macedonia de Nord, 1 punct, România, 0 puncte. Primele două clasate se califică în grupele principale, dar tricolorii sunt deja eliminați.

Ultimul meci din grupă al României, cel cu Macedonia, se dispută marți, de la ora 19:00, LIVE pe VOYO.

