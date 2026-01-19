GALERIE FOTO Sărbătoare frustrantă pentru Jaqueline Cristian, în Australia: reacția neașteptată avută după haosul trăit la Melbourne

Sărbătoare frustrantă pentru Jaqueline Cristian, în Australia: reacția neașteptată avută după haosul trăit la Melbourne Tenis
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Jaqueline Cristian, amestec rarisim de trăiri la Melbourne.

TAGS:
Jaqueline CristianTenis WTAAustralian Open 2026Karolina Muchova
Din articol

Jaqueline Cristian (27 de ani, 35 WTA) a avut parte de o zi deosebită în carieră, văzându-și satisfacția de a stabili un nou record ierarhic de carieră știrbită de frustrarea unui meci complicat, pierdut în runda inaugurală a Openului Australian.

Jaqueline Cristian a avut nenorocul de a înfrunta o jucătoare tenace, cu un joc complet pentru suprafața hard, chiar în primul tur al turneului de mare șlem preferat. În fața Karolinei Muchova (19 WTA), fostă finalistă de competiție la Roland Garros, racheta numărul unu a României a cedat în două seturi, scor 6-3, 7-6 (6).

Jaqueline Cristian, la cea mai înaltă clasare a carierei, într-o zi în care a sfârșit eliminată devreme din Openul Australiei

A fost a patra înfrângere suferită de Jaqueline Cristian în cele patru dueluri disputate cu sportiva cehă, dar și prima întâlnire directă în care Muchova a fost împinsă de Cristian în prelungirile unui set.

Sfertul de finală jucat în turneul WTA 500 de la Adelaide o face pe Jaqueline Cristian să vrea să rămână optimistă înaintea următorului turneu la care va participa, Transylvania Open 2026.

„Bineînțeles, sunt foarte fericită de cum a mers săptămâna trecută și per total chiar vreau să stau pozitivă pentru că mi se pare că sunt într-o dinamică bună și astăzi, deși am pierdut meciul, chiar sunt mândră de felul în care am reușit să lupt și să stau acolo pentru fiecare minge, să-mi joc șansa.

S-a văzut ca ea a fost mai sigură pe ea, eu ca tenis nu sunt foarte fericită cu ce am arătat, dar singurul lucru care mă bucură e că totuși am reușit să lupt și să încerc să depășesc faptul că nu erau condiții ideale, că nu am fost pregătită 100%, că e o jucătoare foarte bună... asta e, din păcate asta am avut de această dată la turneul ăsta și oricât de mult îmi place, e Grand Slam-ul meu preferat, de data asta e cam scurt,” a declarat Jaqueline Cristian pentru Eurosport.

Jaqueline Cristian vrea în top 20 WTA în 2026

La Cluj-Napoca, Jaqueline Cristian a jucat semifinală, în 2024, dar poate contura un nou record în carieră pentru a-și ajuta misiunea de a pătrunde între primele douăzeci de jucătoare ale lumii.

„Îmi doresc foarte mult să continui munca, dinamica asta bună pe care am început-o din startul sezonului și faptul că mă simt bine, sunt sănătoasă, pot să joc, pot să mă antrenez bine, asta îmi doresc.

Ca numere, niciodată nu am fost genul care să pună preț pe numere, dar îmi doresc foarte mult să mă apropii cât mai mult de top 20 și o să fac tot posibilul să îndeplinesc obiectivul ăsta,” a completat Jaqueline Cristian, în interviul acordat sursei menționate.

  • Jaqueline Cristian, interviu pentu PRO TV după titlul câștigat la Puerto Vallarta, în 2025
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Meteorologii anunță o schimbare a vremii în următoarele două săptămâni. Când am putea scăpa de ger
Meteorologii anunță o schimbare a vremii în următoarele două săptămâni. Când am putea scăpa de ger
ULTIMELE STIRI
Italienii anunță transferul lui Radu Drăgușin!
Italienii anunță transferul lui Radu Drăgușin!
Gigi Becali, ambițios chiar dacă FCSB a pierdut primul meci al anului: „Dacă nu, gata, la revedere!”
Gigi Becali, ambițios chiar dacă FCSB a pierdut primul meci al anului: „Dacă nu, gata, la revedere!”
Halucinant: ce au făcut marocanii cu prosopul portarului în finala Cupei Africii, de noaptea minții!
Halucinant: ce au făcut marocanii cu prosopul portarului în finala Cupei Africii, de noaptea minții!
Două transferuri la Universitatea Craiova! Oltenii și-au asigurat toată banda stângă
Două transferuri la Universitatea Craiova! Oltenii și-au asigurat toată banda stângă
Zoe Sprengers a semnat în Liga Florilor chiar de ziua ei!
Zoe Sprengers a semnat în Liga Florilor chiar de ziua ei!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Atacantul regretă că a semnat cu FCSB: „Gigi Becali e un măscărici!”

Atacantul regretă că a semnat cu FCSB: „Gigi Becali e un măscărici!”

Ce surpriză! Dat ca sigur la Rapid, Moruțan a primit o veste neașteptată la Aris

Ce surpriză! Dat ca sigur la Rapid, Moruțan a primit o veste neașteptată la Aris

Cu Dan Șucu în tribune și fără Stanciu pe teren, Genoa a avut meci greu în Serie A! Cât s-a terminat partida cu Parma

Cu Dan Șucu în tribune și fără Stanciu pe teren, Genoa a avut meci greu în Serie A! Cât s-a terminat partida cu Parma

"Salvatorul Ionuț Radu!" Încă un meci mare la Celta Vigo, care se apropie de cupele europene

"Salvatorul Ionuț Radu!" Încă un meci mare la Celta Vigo, care se apropie de cupele europene

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Jackpot pentru Cristi Chivu! Inter pregătește noul contract pentru antrenor

Jackpot pentru Cristi Chivu! Inter pregătește noul contract pentru antrenor



Recomandarile redactiei
Italienii anunță transferul lui Radu Drăgușin!
Italienii anunță transferul lui Radu Drăgușin!
Au intrat buldozerele în „Ștefan cel Mare”! Imaginile unei zile istorice pentru Dinamo
Au intrat buldozerele în „Ștefan cel Mare”! Imaginile unei zile istorice pentru Dinamo
Atacantul regretă că a semnat cu FCSB: „Gigi Becali e un măscărici!”
Atacantul regretă că a semnat cu FCSB: „Gigi Becali e un măscărici!”
„Furtună în deșert“ după debutul lui Șut: ce spun arabii despre fostul star al FCSB-ului
„Furtună în deșert“ după debutul lui Șut: ce spun arabii despre fostul star al FCSB-ului
Gigi Becali, ambițios chiar dacă FCSB a pierdut primul meci al anului: „Dacă nu, gata, la revedere!”
Gigi Becali, ambițios chiar dacă FCSB a pierdut primul meci al anului: „Dacă nu, gata, la revedere!”
Alte subiecte de interes
Româncele și-au aflat adversarele din primul tur de calificări la US Open 2024
Româncele și-au aflat adversarele din primul tur de calificări la US Open 2024
Programul românilor în ziua a treia a JO 2024 | Popovici, medalie de aur. Eliza Samara și Eduard Ionescu, OUT de la Paris
Programul românilor în ziua a treia a JO 2024 | Popovici, medalie de aur. Eliza Samara și Eduard Ionescu, OUT de la Paris
Simona Halep, de nerecunoscut! A apărut ca niciodată pe terenul de tenis
Simona Halep, de nerecunoscut! A apărut ca niciodată pe terenul de tenis
Simona Halep, înapoi la antrenamente. Când poate juca primul turneu
Simona Halep, înapoi la antrenamente. Când poate juca primul turneu
„Ce rivalitate e asta?” Sinner și Alcaraz, criticați înainte de Australian Open 2026. Ce i-a nemulțumit pe fani
„Ce rivalitate e asta?” Sinner și Alcaraz, criticați înainte de Australian Open 2026. Ce i-a nemulțumit pe fani
Cine câștigă Australian Open 2026? Legendarul Rod Laver a dat răspunsul
Cine câștigă Australian Open 2026? Legendarul Rod Laver a dat răspunsul
CITESTE SI
Președintele României, Nicușor Dan, se declară ”profund îngrijorat”: ”Trebuie să reluăm dialogul direct”

stirileprotv Președintele României, Nicușor Dan, se declară ”profund îngrijorat”: ”Trebuie să reluăm dialogul direct”

Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

protv Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

Cine este eroul care și-a riscat viața pentru a salva fetița căzută într-un lac în Craiova. Primele declarații din spital

stirileprotv Cine este eroul care și-a riscat viața pentru a salva fetița căzută într-un lac în Craiova. Primele declarații din spital

O masă de aer arctic a ajuns în România și aduce temperaturi de -20 de grade Celsius. Meteorolog: „Nu va dispărea curând”

stirileprotv O masă de aer arctic a ajuns în România și aduce temperaturi de -20 de grade Celsius. Meteorolog: „Nu va dispărea curând”

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!