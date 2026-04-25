Revoltați de situația jucătorului dat dispărut la FCSB, au primit un verdict crunt din partea lui Becali: ”Hai să zic cum s-a judecat!”

Nici plecarea lui Rădoi și venirea temporară pe banca tehnică a lui Lucian Filip nu i-au adus un meci ca titular lui Ofri Arad, israelianul adus în iarnă cu mari așteptări la FCSB.

Aveau nevoie să piardă pentru a merge la barajul de promovare, iar ce a urmat e fără precedent

Înaintea meciului, israelienii de la Isra Footbot s-au arătat revoltați de faptul că Ofri Arad este doar rezervă la meciul cu Petrolul Ploiești și au transmis că speră ca ”antrenorul să își vină în simțiri în timpul jocului” și să îl trimită în teren pe închizător. Acest lucru nu s-a întâmplat, iar la finalul meciului, israelienii au revenit cu un nou mesaj menit să îi ridice moralul lui Ofri Arad: ”FCSB a învins-o cu 3-1 pe Petrolul. Din păcate, Ofri Arad nu a jucat. Nicio grijă, Arad, poate în următorul meci!”.

După meci, Gigi Becali a venit însă cu o declarații care nu le va plăcea deloc israelienilor.

În repriza secundă, la scorul de 3-0, Gigi Becali a decis să trimită în teren jucători tineri pe care să se bazeze în compartimentul ofensiv până la fluierul final. Stoian, Popa și Toma i-au înlocuit pe Miculescu, Cisotti și Toma. În plus, spre final, au intrat și Lixandru și Alhassan în locul lui Olaru și Tănase.

După meci, patronul de la FCSB a fost întrebat de ce nu l-a trimis în teren și pe Ofri Arad și dacă alegerea sa are legătură cu faptul că mijlocașul israelian nu îi este pe plac. Patronul roș-albaștrilor a explicat că a fost vorba doar despre o decizie tactică pentru că nu voia să piardă mijlocul terenului. De altfel, Becali a transmis că este dificil ca Ofri Arad să mai joace în condițiile în care Florin Tănase se descurcă foarte bine în tandemul cu Joao Paulo.

”Hai să zic cum s-a judecat. Dacă schimb trei copii și bag trei copii, țin mijlocul terenului, să am mijlocul terenului. Dacă nu am mijlocul terenului și am și trei copii în față, dau de belele. Am schimbat trei în față, dar pe Joao Paulo, Olaru și Tănase i-am ținut în teren. Nu te joci, îți bați joc și te egalează de la 3-0. Mijlocul terenului e cel mai important. Am mijlocul terenului, am mingea, nu mi-e frică de fotbal.

(n.r. Deci nu e vorba că nu îl mai plăceți dumneavoastră pe Ofri Arad?) Nu, dar eu vreau jucător care joacă repede. Acum joacă Tănase acolo, optar-șesar. Noi cam jucăm 4-2-3-1. Tănase e printre ăia doi”, a spus Gigi Becali la Prima Sport.