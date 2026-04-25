Revoltați de situația jucătorului dat dispărut la FCSB, au primit un verdict crunt din partea lui Becali: ”Hai să zic cum s-a judecat!”

Revoltați de situația jucătorului dat dispărut la FCSB, au primit un verdict crunt din partea lui Becali: ”Hai să zic cum s-a judecat!” Superliga
FCSB s-a impus cu scorul de 3-1 în fața Petrolului în etapa a șasea din play-out, prima partidă pentru roș-albaștri de după plecarea lui Mirel Rădoi.

Nici plecarea lui Rădoi și venirea temporară pe banca tehnică a lui Lucian Filip nu i-au adus un meci ca titular lui Ofri Arad, israelianul adus în iarnă cu mari așteptări la FCSB. 

Israelienii, revoltați că Ofri Arad nu este folosit la FCSB

Ofri Arad, în meciul Metaloglobus - FCSB / Foto Sport Pictures
Ofri Arad, gol anulat în FCSB - Metaloglobus / Captură TV
Înaintea meciului, israelienii de la Isra Footbot s-au arătat revoltați de faptul că Ofri Arad este doar rezervă la meciul cu Petrolul Ploiești și au transmis că speră ca ”antrenorul să își vină în simțiri în timpul jocului” și să îl trimită în teren pe închizător. Acest lucru nu s-a întâmplat, iar la finalul meciului, israelienii au revenit cu un nou mesaj menit să îi ridice moralul lui Ofri Arad: ”FCSB a învins-o cu 3-1 pe Petrolul. Din păcate, Ofri Arad nu a jucat. Nicio grijă, Arad, poate în următorul meci!”.

După meci, Gigi Becali a venit însă cu o declarații care nu le va plăcea deloc israelienilor. 

În repriza secundă, la scorul de 3-0, Gigi Becali a decis să trimită în teren jucători tineri pe care să se bazeze în compartimentul ofensiv până la fluierul final. Stoian, Popa și Toma i-au înlocuit pe Miculescu, Cisotti și Toma. În plus, spre final, au intrat și Lixandru și Alhassan în locul lui Olaru și Tănase. 

După meci, patronul de la FCSB a fost întrebat de ce nu l-a trimis în teren și pe Ofri Arad și dacă alegerea sa are legătură cu faptul că mijlocașul israelian nu îi este pe plac. Patronul roș-albaștrilor a explicat că a fost vorba doar despre o decizie tactică pentru că nu voia să piardă mijlocul terenului. De altfel, Becali a transmis că este dificil ca Ofri Arad să mai joace în condițiile în care Florin Tănase se descurcă foarte bine în tandemul cu Joao Paulo.

Hai să zic cum s-a judecat. Dacă schimb trei copii și bag trei copii, țin mijlocul terenului, să am mijlocul terenului. Dacă nu am mijlocul terenului și am și trei copii în față, dau de belele. Am schimbat trei în față, dar pe Joao Paulo, Olaru și Tănase i-am ținut în teren. Nu te joci, îți bați joc și te egalează de la 3-0. Mijlocul terenului e cel mai important. Am mijlocul terenului, am mingea, nu mi-e frică de fotbal.

(n.r. Deci nu e vorba că nu îl mai plăceți dumneavoastră pe Ofri Arad?) Nu, dar eu vreau jucător care joacă repede. Acum joacă Tănase acolo, optar-șesar. Noi cam jucăm 4-2-3-1. Tănase e printre ăia doi”, a spus Gigi Becali la Prima Sport.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Ilie Bolojan: „Va creşte vârsta de pensionare a militarilor, a poliţiştilor, nu există altă posibilitate”
Ilie Bolojan: „Va creşte vârsta de pensionare a militarilor, a poliţiştilor, nu există altă posibilitate”
Aveau nevoie să piardă pentru a merge la barajul de promovare, iar ce a urmat e fără precedent
Aveau nevoie să piardă pentru a merge la barajul de promovare, iar ce a urmat e fără precedent
Dorit înapoi la FCSB, Elias Charalambous poate semna cu altă echipă: ”Ceva și mai sofisticat”
Dorit înapoi la FCSB, Elias Charalambous poate semna cu altă echipă: ”Ceva și mai sofisticat”
Simona Halep susține tenisul din Republica Moldova: va juca tocmai cu uriașul del Potro, la Chișinău
Simona Halep susține tenisul din Republica Moldova: va juca tocmai cu uriașul del Potro, la Chișinău
După un început perfect de an, dezastrul: Carlos Alcaraz confirmă scenariul negru. Nu va juca la Roland Garros
După un început perfect de an, dezastrul: Carlos Alcaraz confirmă scenariul negru. Nu va juca la Roland Garros
Cu titlul aproape pierdut în fața lui Chivu, Antonio Conte dă replica: "E prea mult!"
Cu titlul aproape pierdut în fața lui Chivu, Antonio Conte dă replica: "E prea mult!"
Veste uriașă după ”thriller-ul” din Cupa României! Poate prinde transferul carierei: au trimis deja oferta

Veste uriașă după ”thriller-ul” din Cupa României! Poate prinde transferul carierei: au trimis deja oferta

Cum devine Cristi Chivu campion al Italiei cu Inter Milano încă din acest week-end!

Cum devine Cristi Chivu campion al Italiei cu Inter Milano încă din acest week-end!

La doar 29 de ani, Balonul de Aur amenință cu o decizie radicală: retragerea!

La doar 29 de ani, Balonul de Aur amenință cu o decizie radicală: retragerea!

Președintele clubului a anunțat că antrenorul poate pleca după show-ul din Cupa Italiei

Președintele clubului a anunțat că antrenorul poate pleca după show-ul din Cupa Italiei

Amenințat cu demisia de către Mihai Stoica, Gigi Becali reacționează: ”Bă, stai puțin, nu e chiar așa!”

Amenințat cu demisia de către Mihai Stoica, Gigi Becali reacționează: ”Bă, stai puțin, nu e chiar așa!”

Variantă-surpriză pentru postul de antrenor la FCSB!

Variantă-surpriză pentru postul de antrenor la FCSB!



Dorit înapoi la FCSB, Elias Charalambous poate semna cu altă echipă: ”Ceva și mai sofisticat”
Dorit înapoi la FCSB, Elias Charalambous poate semna cu altă echipă: ”Ceva și mai sofisticat”
Aveau nevoie să piardă pentru a merge la barajul de promovare, iar ce a urmat e fără precedent
Aveau nevoie să piardă pentru a merge la barajul de promovare, iar ce a urmat e fără precedent
Simona Halep susține tenisul din Republica Moldova: va juca tocmai cu uriașul del Potro, la Chișinău
Simona Halep susține tenisul din Republica Moldova: va juca tocmai cu uriașul del Potro, la Chișinău
Gigi Becali nu renunță! Negociază ”la sânge” cu antrenorul dorit la FCSB: ”Mă, băiatule!”
Gigi Becali nu renunță! Negociază ”la sânge” cu antrenorul dorit la FCSB: ”Mă, băiatule!”
Cu titlul aproape pierdut în fața lui Chivu, Antonio Conte dă replica: "E prea mult!"
Cu titlul aproape pierdut în fața lui Chivu, Antonio Conte dă replica: "E prea mult!"
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Ofri Arad nu vine singur la București. Mesajul soției noului jucător de la FCSB
Ofri Arad nu vine singur la București. Mesajul soției noului jucător de la FCSB
Ofri Arad, prezentat la FCSB! Prima reacție a israelianului și numărul pe care îl va purta
Ofri Arad, prezentat la FCSB! Prima reacție a israelianului și numărul pe care îl va purta
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai "experimentaților" Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai "experimentaților" Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Gigi Becali a reacționat imediat după ce Marius Șumudică a semnat cu Rapid
Gigi Becali a reacționat imediat după ce Marius Șumudică a semnat cu Rapid
Exemple de salarii bugetare pe noua lege-cadru. Cât vor câștiga profesorii, magistrații și militarii

stirileprotv Exemple de salarii bugetare pe noua lege-cadru. Cât vor câștiga profesorii, magistrații și militarii

Justin Bieber, desființat de fani. ”Cel mai prost headliner din istoria Coachella”. Ce a făcut pe scenă pentru 10 milioane $

protv Justin Bieber, desființat de fani. ”Cel mai prost headliner din istoria Coachella”. Ce a făcut pe scenă pentru 10 milioane $

Un român care a dormit într-un tomberon din Salonic, la un pas de tragedie după ce a ajuns în mașina de gunoi

stirileprotv Un român care a dormit într-un tomberon din Salonic, la un pas de tragedie după ce a ajuns în mașina de gunoi

O judecătoare din Argeș propune căsătoria pe perioadă determinată pe 5 sau 10 ani. Ce spun psihologii

stirileprotv O judecătoare din Argeș propune căsătoria pe perioadă determinată pe 5 sau 10 ani. Ce spun psihologii

