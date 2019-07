Butean a semnat, inca un transfer e aproape gata! CFR Cluj se intareste pentru un nou titlu si pentru Europa! Pe cine primeste Petrescu

CFR Cluj a reusit sa-l ia pe Mihai Butean (22 de ani) si e in negocieri avansate si pentru un fundas portughez.

CFR Cluj a dat o lovitura importanta si l-a convins pe Mihai Butean (22 de ani) sa mearga in Gruia. Fundasul s-a despartit de Astra dupa ce a depus un memoriu pentru neplata restantelor financiare. El urmeaza sa fie prezentat de campioana ultimelor doua sezoane.

Pe langa Butean, Petrescu urmeaza sa mai primeasca un fundas. De aceasta data este vorba despre un strain.

CFR Cluj il mai asteapta pe Diogo Verdasca

CFR Cluj intentioneaza si aducerea unui fundas portughez in varsta de 22 de ani. Diogo Verdasca poate veni de la Real Zaragoza, el fiind disputat si de Craiova. In acest moment, CFR pare sa aiba prima sansa, dupa ce a oferit 500.000 euro si 20% dintr-un viitor transfer.

Verdasca este crescut la juniorii lui Porto si a fost dorit si de Ludogorets.

In acest moment, Diogo Verdasca mai are un an de contract cu Zaragoza, formatie pentru care a bifat 62 de meciuri.